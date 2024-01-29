بعد عودة التسعير: سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر ..”اعرف ده وقت تبيع ولا تشترى فيه “

سعر الذهب عيار 21 الآن، وهو أكثر الموضوعات بحثا على محركات الانترنت حاليا في جمهوريه مصر العربية بعد الارتفاع الأخير في الساعات الماضية والذي أدى إلى ارتفع جميع أسعار السلع، فأصبح سعر الذهب اليوم في مصر محاط أنظار المصريين في كل صباح وليس فقط من أجل الشراء والبيع، ولكن من أجل توقع أسعار باقي السلع وحتى الغذائية منها وهو ما ننقله إليك تفصيلا عبر هذا المقال وموعد انتهاء الأزمة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

مع بداية العام الجديد وبل في اخر شهر ديسمبر الماضي ارتفع أسعار الذهب في مصر وتجاوزت الثلاثة آلاف جنيه، والآن وفقا لتاريخ اليوم الاثنين 29 يناير تقترب من 4000 جنيه، والسبب في تلك الأزمة هو إقبال المواطنين على الشراء وخاصه مع فتح شهادات البنكية في الأيام الماضية ولهذا توقفت حركة البيع والشراء من قبل التجار نظرا لان جميع أسعار المعروضة حاليا، هي استرشاديه فقط، وقد تودى بهم إلى الخسارة في حال نزول الأسعار مجدد وتوجه المواطنين إلى الشهادات مرة أخرى في حال أن رفعت البنوك المصرية الفوائد على شهادات جديدة، من المحتمل أن تطلقها عقب انتهاء اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل أما في حاله ما إن لم تتطرق البنوك شهادات جديدة فإن أسعار الذهب سوف تبقى على ما هو عليه مع توقع بانخفاض طفيف ومن ثم العودة إلى الارتفاع مجددا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يعتبر حاليا هو افضل اوقات للبيع الذهب في حال ما كنت من المضاربين في الذهب نظرا لارتفاع نحو 1000 جنيه في الأيام الأخيرة وإليك التحديث الأخير لسعر الذهب لعيار 21 الآن: