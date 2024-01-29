soon كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في العراق عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، يعد البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة أهم ما يشغل المواطنين حاليا ويحتل الترند في العراق، خاصة في ظل تأخر وزارة العمل العراقية عن الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاحتماعية الوجبة الاخيرة بسبب الكثير من الاعتبارات، حيث تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين البسطاء، واليكم خطوات الاستعلام عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

وقد تم توفير رابط رسمي من قبل الجهات المعنية يمكنك من الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة بسهولة بشكل الكتروني فور صدورها واعتمادها من قبل السيد الوزير الذي شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفحص قريبا واعداد كشوف بأسماء المستحقين ليتم صرف الرواتب لهم ليقوموا بشراء احتياجاتهم الاساسية، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم باختيار برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم باختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم المحافظة القاطن بها.

ادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام لتظهر لك كشوف المشمولين.

اضغط على كلمة تحميل الكشوف، ليتم تنزيل الملفات على جهازك في لمح البصر.

إذا لم تجد اسمك في تلك الملفات فهذا يعني أنك لست مشمولا بالرعاية الاجتماعية في الوقت الحالي.

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