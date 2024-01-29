“natiga4dk.net”نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس والاسم

حقق طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة نجاحًا كبيرًا في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 80.87% تقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 141 ألفًا و363 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، نجح منهم 112 ألفًا و556 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

اختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي الموافق 27 يناير الجاري، بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي أشاد بها الطلاب، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تخلو من بعض الجزئيات الدقيقة التي تحتاج إلى مراجعة وبحسب مصدر من داخل غرف العمليات والمتابعة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فإن العملية الامتحانية سارت على نحو جيد دون شكاوى، حيث تم توفير كافة الإمكانات اللازمة لتوفير سبل الراحة للطلاب، وضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانتظام.

استعلام نتيجة اعدادية الجيزة عبر نتيجة نت

يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، عبر المواقع الالكترونية وذلك بعد اعتماد النتيجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرون من شهر يناير والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: