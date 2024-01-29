“natiga4dk.net”نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة برقم الجلوس والاسم
حقق طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة نجاحًا كبيرًا في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 80.87% تقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي 141 ألفًا و363 طالبًا وطالبة، حضر منهم 139 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، نجح منهم 112 ألفًا و556 طالبًا وطالبة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة
اختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي الموافق 27 يناير الجاري، بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي أشاد بها الطلاب، مؤكدين أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تخلو من بعض الجزئيات الدقيقة التي تحتاج إلى مراجعة وبحسب مصدر من داخل غرف العمليات والمتابعة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فإن العملية الامتحانية سارت على نحو جيد دون شكاوى، حيث تم توفير كافة الإمكانات اللازمة لتوفير سبل الراحة للطلاب، وضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانتظام.
استعلام نتيجة اعدادية الجيزة عبر نتيجة نت
يترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، عبر المواقع الالكترونية وذلك بعد اعتماد النتيجة مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرون من شهر يناير والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاص بتعليم الجيزة.
- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
- قم بعد ذلك بإدخال رقم الجلوس.
- ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.
- وسيتم إعلان النتيجة إلكترونياً، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لتعليم الجيزة، أو موقع نتيجة نت.