تعرف على مواصفات فيات تيتانو 2024 بالجزائر واسعارها بعد تزايد الطلب عليها وسط تخفيضات شركة FIAT الإيطالية

ما هي مواصفات فيات تيتانو 2024 بالجزائر واسعارها؟ يريد الكثير من محبيه السيارات في الجزائر معرفة ما هي المواصفات الخاصة بسيارة فيات تيتانو، حيث هناك تزايد في طلبها من الزبائن على سيارة البيك آب من نوع فيات تيتانو 2024، وجاء هذا الإقبال الشديد على السيارة في الجزائر بسبب التخفيضات التي أعلنتها فيات الجزائر على سيارة البيك آب، والتي تتميز بالعديد من المزايا التي جعلتها في مقدمة السيارات ذات الإقبال الشديد في دولة الجزائر، لمعرفة مواصفات سيارة فيات تيتانو واسعارها تابع معي باقي المقال.

ما هي مواصفات فيات تيتانو 2024 بالجزائر واسعارها؟

مواصفات فيات تيتانو 2024 بالجزائر، هناك عدة مواصفات تظهر في سيارة فيات تيتانو 2024 والتي تجعلها ذات شهرة واسعة بين محبيه السيارات في دولة الجزائر، وهذه المواصفات تتمثل في هذه النقاط:

تتميز سيارة فيات تيتانو بمحرك قوي نوعه ديزل HDI وتبلغ سعتها 1.9 لتر.

المحرك الخاص بها يتميز بقوة حصان 150 حصان وهو محرك فرنسي مميز بكفاءته وقوته وصلابته.

تتميز أيضاً بأنها نسخة متشابهة بسيارة بيجو لاندتريك بيك أب والتي صممت على الطراز الخاص بالسيارة الصينية Kaicene F70 والتي تكون حجر أساس للبيك اب الاصدار الإيطالي في الأسواق الجزائرية.

كما تتميز بأنها مركبة نفعية بسبب محركها الديزل الذي تكون سعته 1.9 لتر وذات اربع اسطوانات، كما تتميز بقوة حصان 150.

تتميز بأن أضوائها الأمامية مثل الموجودة في الأضواء الأمامية للبيجو لاند تريك، مع احتفاظ كل منهما بلمحة ضوئية خاصة بهم.

يتميز الشبك الأمامي بتصميم ثلاثي الابعاد وعناصر مربعة عكس السيارة الفرنسية التي تتميز بأنها مستطيلة، مع وجود شعار فيات الجديد.

كما أنها تتميز أيضا بأنها تجمع بين القوة والأداء العالي في الفئة الخاصة بها وبين كفاءتها في استهلاك الوقود.

ومن مواصفات فيات تيتانو 2024 بالجزائر أنها ذات قيادة قوية بسبب محركها ذات 150 حصان وعلبة التروس ذات السرعات الستة، مما يجعلها ذات قوة جر أقوي، مما يجعل سيارة البيك آب من نوع فيات هي الشريك المثالي للتعامل مع تضاريس الدولة.

ذات قدرة تحمل لا مثيل لها حيث أنها مجهز بصندوق واسع ومصمم بذكاء يستطيع حمل 1.2 طن من الحمولة الذي يجعلها تحمل جميع المعدات بسهولة ويسر، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة للأشخاص الذين يعملون في المهن المختلفة التي تتطلب حمل الكثير من الأدوات الضخمة أو مواد البناء الضخمة.

تتميز بأنها ذات تنوع مثالي حيث تستخدم في حمل المعدات الثقيلة بالإضافة إلي كابينة مفردة 4×2، كما أن الاصدار الاحدث منها ذات 4×4 Double cab، مما يجعلها سيارة تتناسب مع جميع الاغراض سواء نقل الأفراد أو نقل البضائع والحمولات العالية.

ما هي أسعار سيارة فيات تيتانو 2024؟

تختلف أسعار سيارة فيات تيتانو حسب الاصدار والصفات الخاصة بها، والتي جاءت كالتالي: