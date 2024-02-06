رابط التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024.. وما هي شروط المنحة؟

لا يتوقف الدعم المقدم من الحكومة الجزائرية في صورة واحدة أو لفئة واحدة من الأسر والأفراد الجزائريين بل يتنوع ويتفرع لكي يشمل أكبر جزء ممكن من الأفراد في الجزائر، بهذا نجد أن صور الدعم المقدمة من الحكومة متنوعة وليست متشابهة على سبيل المثال دعم الطفل الذي يهدف لمساعدة أولياء الأمور وأرباب الأسر لتوفير احتياجات الطفل الأساسية لكي يحيا حياة يستحقها ويهنأ بها ولكن ما هي متطلبات تلك المنحة؟

شروط منحة الطفل في الجزائر 2024

تعد وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن هذه المنحة وقد شددت على ضرورة توافر هذه الشروط في الطفل أو أسرته للاستفادة من المنحة وتتمثل في:

أسرة الطفل المستفيدة ضمن الأسر المستحقة للدعم والتي تحتاج له.

إذا كان الطفل يعاني من حالة مرضية مزمنة أو إعاقة دائمة فإن المنحة تناسبه.

العمر المطلوب يبدأ من ستة أعوام حتى تسعة فقط.

تسجيل الأسرة المسبق في برنامج برنامج أمان الاجتماعي.

التقديم في منحة الطفل بالجزائر

إذا كان الطفل وأسرته ممن تنطبق عليهم تلك الشروط فلن يكون هناك أي عائق أمام قبول طلبهم في المنحة وما عليهم سوى تنفيذ خطوات التقديم التي ذكرتها وزارة التضامن كما يلي: