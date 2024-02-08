كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 للمستفيدين سابقًا عبر رابط بوابة الوكالة الوطنية

هناك اهتمام كبير من فئة كبيرة من الأشخاص الجزائريين في الآونة الأخيرة مع سوء الأوضاع المادية والاقتصادية بشأن منحة البطالة إذ أن تلك المنحة تساعدهم على توفير دعم مادي شبه ثابت ومستقر يستفيدون منه في مواجهة تلك الصعاب المادية لحين تحسن تلك الأوضاع، ولكن تمنح هذه المساعدة أو الدعم لفئة معينة من الجزائريين لمعرفتها تابعوا معنا.

تجديد منحة البطالة في الجزائر

إذا كان المواطن الجزائري من المستفيدين الحاليين من تلك البطالة ويرغب في تجديدها مرة أخرى ليس عليه سوى اتباع تلك الخطوات كما يلي:

الانتقال إلى بوابة الوكالة الوطنية للتجديد من خلالها مباشرةً.

تقديم نسخة إلكترونية من شهادة التسجيل في تلك الوكالة ثم نسخة من شهادة المولد للمتقدم نفسه.

يجب أن يوفر المتقدم صورة كذلك من مؤهله المهني أو شهادة تعليمه ثم شهادة تثبت أنه لا يعمل وليس له أي دخل آخر.

شروط تجديد منحة البطالة بالجزائر

في حالة انتهاء صلاحية منحة البطالة تلك فيستطيع العميل أن يجددها من جديد من خلال تلك الخطوات بجانب الشروط التي تتمثل في:

التسجيل في وكالة التشغيل الوطنية بالجزائر وبشكل رسمي.

من الضروري أن يكون قد سبق واستفاد من هذه المنحة.

متعطلًا عن العمل وليس له أي عمل جانبي يكسب منه رزقه.

لم يكسر حاجز الأربعين عامًا.

مازال الوضع المادي أو الاجتماعي له كما هو ومازال مستحقًا للدعم.

مع العلم أن منحة البطالة يتم توفيرها فقط للفئات المستحقة للدعم المادي والتجديد يكون في مدة لا تزيد عن الستة أشهر حتى يضمن العميل استمرار صرف الدعم له، كما ويتم تحديث البيانات طوال الوقت حتى يضمن المستفيد توفير المنحة له بشكل شهري وهذا حتى يتمكن من إيجاد عمل مناسب له.