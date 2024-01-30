المالية تُصدر صرف زيادة 100 ألف على رواتب المتقاعدين بعد ساعات

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، التي تشمل الزيادة الجديدة البالغ قدرها نحو 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرف هذه الزيادات على جميع الرواتب الخاصة بالمستفيدين في العراق، إضافة إلى أنها جاءت لتحسين الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، فضلاً عن تخفيف العبء الاقتصادي التي يمر به العالم، وذلك سنكشف لكم جميع التفاصيل المتعلقة بالزيادة وموعد صرفها.

صرف زيادة الـ 100 ألف دينار عراقي

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب المتقاعدين يأتي بقيمة زيادة تبلغ نحو 100 ألف دينار عراقي، على أن يتم توزيعها على جميع الرواتب الخاصة بالمستفيدين، مع بداية شهر فبراير 2024، أي بعد أقل من 48 ساعة تبدأ عمليات الصرف مباشرة لجميع المتقاعدين في دولة العراق، ويكون ذلك عبر مختلف المنافذ والمصارف المعنية بالصرف على مستوى الدولة، بما يسهل على جميع المتقاعدين في الحصول على رواتبهم.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين

هناك بعض الشروط لكي يسهل القيام بالتقديم على رواتب المتقاعدين في دولة العراق، وفقًا للنحو الأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

مقيم دائم في دولة العراق.

أن يبلغ عمر المتقدم نحو 60 عامًا.

يجب وأن تصل فترة اشتراك المتقدم نحو 20 عامًا.

أن يمتلك حساب بنكي لتلقي الرواتب مع بداية كل شهر.

سداد جميع المستحقات التأمينية.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وفقا للأتي:-

أن يتم الدخول لموقع وزارة المالية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

الضغط على زر الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال بيانات المستفيد.

الضغط على زر استعلام.

ليتم الكشف عن تفاصيل الراتب بالزيادة المقررة.

وعند عمليات صرف رواتب المتقاعدين، يقوم مصرف الرافدين بإطلاق الرواتب الخاصة بجميع المستفيدين في كافة المحافظات، بما يشمل العديد من المواطنين، على أن تأتي رواتب هذا الشهر بقيمة الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية وبقرار من مجلس الوزراء العراقي، ليحصل عليها جميع المتقدمين والمسجلين في الهيئة.