“افرح راتبك زاد تاني!!”.. موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة في عموم محافظات العراق

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024، الالاف المواطنين يبحثون عن موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024 وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية التي أعلنت عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق نظرا لتدهور الاحوال الاقتصادية وغلاء الاسعار، حيث دائما ما تسعى الحكومة العراقية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، واليكم موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 وقيمة الزيادة الجديدة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024 في وقتا سابق، حيث كشفت أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها في الاول من كل شهر ميلادي ولا يتم تغيير هذا الموعد إلا في حالة وجود عطلة رسمية، وحينها يتم تأخير الصرف أو تبكيره.

زيادة رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024

فيما كشفت وزارة المالية عن زيادة رواتب المتقاعدين شهر فبراير 2024 بنحو 100 ألف دينار عراقي مراعاة لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية سيئة، وسيتم صرف تلك الزيادة بداية من يوم الخميس القادم في عموم المحافظات العراقية لمن يحصلون على مليون دينار وأقل.

المستندات المطلوبة للحصول علي رواتب المتقاعدين

فيما ينبغي عليك تقديم الاوراق اللازمة حتى تتمكن من الحصول على رواتب المتقاعدين 2024 التي يتم تقديم الطلب عليها الكترونيا، وتلك الاوراق هي:

يجب على المتقدم تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من سجل العائلة.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من شهادة الميلاد.

يجب على المتقدم تقديم نسخة من عقد الزواج.

تقديم على المتقدم نسخة من تعريف الراتب.

شروط التقديم على رواتب المتقاعدين