استقبل تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على النايل سات

تعد قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تحرص على تقديم تغطية متميزة للأحداث الرياضية المحلية والدولية. ومؤخرًا، قامت القناة بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك بهدف تحسين جودة الصورة وزيادة نطاق التغطية. وفي هذا التقرير، نتعرف على أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

قناة اون تايم سبورت هي قناة تلفزيونية فضائية مصرية متخصصة في البث المباشر للمباريات الرياضية المحلية والدولية، بالإضافة إلى البرامج الرياضية التحليلية والتغطيات الإخبارية وتأسست القناة في عام 2016 تحت اسم “أون سبورت”، ثم تم تغيير اسمها إلى “أون تايم سبورت” في عام 2020 بعد دمجها مع قناة “تايم سبورت” وتمتلك القناة حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المهمة، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس الاتحاد الأفريقي كما تبث القناة مباريات المنتخب المصري في مختلف البطولات، بالإضافة إلى مباريات المنتخبات العربية والعالمية.

تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2 على النايل سات

كما يمكن ان نقوم بضبط قناة أون تايم سبورت 2 ويتم ذلك طبقا للبيانات التالية:

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الاستقطاب: أفقي.

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية التحليلية والتغطيات الإخبارية، بما في ذلك: