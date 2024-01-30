الفئات المستحقة من منحة 300 دينار بتونس 2024 والشروط اللازمة للحصول على المنحة المالية

تسعى الحكومة في تونس إلى تقديم كافة أشكال العون لمواطنيها الكرام في ظل الأوضاع الأخيرة التي عانى بها المواطنين من ارتفاع أسعار جميع السلع، ولهذا قامت بتوفير المنحة المالية لفئة معينة منهم هم فقط المستحقين لهذه المعونة والذين يحق لهم التقديم عليها، حيث توضح الحكومة التونسية الشروط المطلوبة للمنحة المالية للراغبين في الاستفادة منها تعرفوا عليها معنا.

شروط منحة 300 دينار بتونس

توضح وزارة الشئون الاجتماعية بتونس أنها المسئولة عن اختيار الأسر والأفراد المستحقين لتلك المنحة على أن يكونوا ضمن الفئات المنطلي عليها الشروط وتتمثل الشروط في:

الجنسية التونسية لأي فرد متقدم.

دخله الشهري الثابت لا يتخطى 180 دينار تونسي كذلك.

يملك معلومات بنكية سليمة للتقديم على المنحة والاستفادة منها.

أن يكون ضمن حدود الفئة العمرية المحددة.

المستندات أو الوثائق التي يقدمها ويرفعها رسمية وصحيحة 100%.

مقيم بشكل دائم في تونس وليس خارجها للموافقة.

التقديم في منحة 300 دينار بتونس

توفر الحكومة في تونس العديد من صور الدعم المادية لمواطنيها من أجل مساعدتهم على تخطي أي صعاب تقابلهم في حياتهم اليومية بعد سوء الأوضاع الاقتصادية الأخير، لهذا تمكنت من توفير تلك المنحة لهم وأوضحت للجميع طريقة التقديم وتتمثل في: