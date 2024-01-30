“الفرحة دخلت بيوت المصريين”.. وزارة التموين تقرر إضافة المواليد على بطاقة التموين لفئات محددة فقط.. شووف انت منهم ولا لأ بسرعة!!

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم اتخاذ قرارات في شأن إضافة مواليد الجدد إلى البطاقة التموينية، وبعد هذا الإعلان ازدادت التساؤلات بين المواطنين المصريين عن طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، وفي هذا المقال نوضح لكم الطريقة بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة إضافة المواليد الجدد إلى البطاقة التموينية

صرحت مصادر رسمية تابعة لوزارة التموين، أنه سيتم أضافه المواليد الجدد على بطاقة التموين لفئات محدد فقط، ويتم ذلك بعدة خطوات سهلة وبسيطة وهي:

الدخول على موقع الالكتروني الرسمي الخاص بموقع بوابة مصر الرقمية وذلك عبر الرابط التالي من هنا

وفي الصفحة الرئيسية للموقع نقوم بالضغط على قائمة “العرض”.

وتظهر لك قائمة بعدة الخيارات حيث نختار منها خدمة إضافة الأبناء غير المسجلين في البطاقة التموينية.

ثم تقوم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك وكلمة المرور.

ومن ثم تقوم بإدخال اسم الأم في الخانة المخصصة لها.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “إضافة أفراد عائلتي” ،وذلك حتي يتم إضافة الأفراد الغير مسجلة فى البطاقة التموينية.

ونقوم بإدخال الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد الخاص بالطفل.

وفي الأخير يقوم المواطن بكتابة نسب الطفل وجنسه.

فئات المسموح لها بإضافة المواليد

أوضحت وزارة التموين عن ثلاثة فئات فقط مين ح لهم بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وتلك الفئات هي

المواطنون المنضمين لبرنامج تكافل وكرامة الذي طرحته الحكومة المصرية من قبل.

المواطنون الحاصلين على الدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.