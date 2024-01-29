شوف نتيجتك بعد قليل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة القاهرة

تترقب الآن طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في محافظة القاهرة، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية يناير، يعتبر هذا الحدث من أبرز الأحداث التي تشغل بالهم وتجعلهم يترقبون النتائج بفارغ الصبر، حيث ينتظرون معرفة نتائج جهدهم وتفوقهم خلال هذا الفصل الدراسي، تعد النتائج مصدر قلق للطلاب والطالبات، وكذلك لأولياء الأمور الذين يتوقعون مستقبل أبنائهم وتحديد الاتجاهات الدراسية المستقبلية، بالإضافة إلى ذلك، ينعكس تأثير النتائج على حالة الطلاب النفسية، حيث يعيشون فترة انتظار حاسمة قد تحدد مسار حياتهم التعليمي.

تظل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حتى اللحظة محتفظة بالتفاصيل حول موعد إعلان نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024، يُرجى الانتظار حتى الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات، ومن ثم تدقيقها بعناية قبل رفعها على الرابط الإلكتروني المخصص للنتائج.

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الموعد المحدد لظهور النتيجة بعد اكتمال جميع الخطوات الضرورية واعتمادها من قبل المحافظ، يُشير الخبراء إلى أهمية التحقق الدقيق من النتائج والتأكد من صحتها قبل توجيه الاستفسارات المحتملة، يُنصح الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة التحديثات عبر الموقع الرسمي للمديرية والاستعداد لاستلام النتيجة عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم توفيره لهذا الغرض.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 القاهرة

يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بمحافظة القاهرة عبر الإنترنت، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير رابط إلكتروني يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بكل سهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي.

اختيار المرحلة التعليمية المتعلقة بالشهادة الإعدادية.

النقر على الصف الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الأول لعام 2024.

ادخال البيانات المطلوبة، وهي “الاسم ورقم الجلوس” بشكل صحيح.

الضغط على زر “استعلام” لتظهر التفاصيل المتعلقة بالدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي.

يجدر بالإشارة إلى أن نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الأول 2024 تم الإعلان عنها مؤخراً عبر بوابة التعليم الأساسي، ويمكنكم الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني بدلاً من الذهاب إلى المدارس.