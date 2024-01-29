ح ١٠مترجم.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 وجميع القنوات الناقلة قصة عشق Dailymotion

يمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 مدبلجة باللغة العربية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات أو من خلال إحدى المواقع الإلكترونية، ولقد نالت الحلقة التاسعة من المسلسل التركي إعجابا كبيرا من قِبل المتابعين، مما أدى إلى زيادة البحث عن الحلقة العاشرة من أجل استكمال الأحداث، ففى الآونة الأخيرة استطاعت الدراما التركية جذب العديد من المشاهدين داخل الوطن العربي بأكمله، ويصنف هذا العمل بأنه من أبرز الأعمال التاريخية التي تم إخراجها في تركيا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي تنقل مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 مجانا، ففي يوم الاثنين من كل أسبوع تبث قناة TRT التركية حلقة واحدة على مدار الأسبوع بعد عرضها مباشرة على التلفزيون التركي.

وتدور أحداث الحلقة حول قيام القائد صلاح الدين ومستشاريه بهجوم ضخم على العدو الصليبي، وذلك من أجل تحرير القدس بعد احتلالها، إذ يقوم الجيش الإسلامي بالهجوم من الناحية الجنوبية حيث هناك حصن الرملة الذي يعتبر من أقوى وأضخم الحصون في تلك الفترة، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة:

تردد قناة TRT1 عبر النايل سات التردد: 12073.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500. تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد عرض المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي

تعرض قناة TRT التركية مسلسل صلاح الدين الأيوبي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا وفي الساعة 7 مساء حسب توقيت القاهرة، وذلك في يوم الاثنين من كل أسبوع.

وعلى صعيد آخر يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية بمعدل حلقة أسبوعيا كل يوم ثلاثاء، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة 11 مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية.