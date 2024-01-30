الصف الثالث الإعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول جميع المحافظات “natiga4dk.net”

بعد أن انتهى طلاب الشهادة الاعدادية بكافة محافظات الجمهورية الأيام القليلة السابقة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يتساءل هؤلاء الطلاب عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في جميع المحافظات لذلك سوف نتعرف على كيفية الاطلاع على النتيجة عبر الموقع الرسمي للنتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

يرغب عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظات مصر معرفة موعد إعلان النتائج الخاصة بهم حيث صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم اعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة.

وأوضحت الوزارة أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة ومثلهم للفصل الدراسي الثاني وعلى ذلك يكون مجموع درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بالكامل 280 درجة، حيث تم رفع جميع نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في بعض المحافظات يمكنك الاطلاع عليها من خلال الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم الطالب في البداية الدخول على الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الأساسي أو موقع نتيجة نت.

يختار الطالب مرحلة الشهادة الإعدادية.

يحدد الطالب المحافظة التي يوجد بها.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

في النهاية يتم النقر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات

بمجرد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظات مصر المختلفة يمكن الوصول إليها بسهولة عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام رقم الجلوس، حيث يتيح هذا الموقع الرسمي الحصول على نتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية ابتداءً من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي في محافظات مصر المختلفة.