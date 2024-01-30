خبر يسعد ملايين المصريين.. مفاجأة في قانون العمل الجديد وتحديد سن العمل.. هي دي الأخبار ولابلاش!!

لقد شمل قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعض التغيرات عن القوانين القديمة من حيث سن المعاش التقاعدي وقيمة المكافأة الخاصة بنهاية الخدمة كما وضع بعص الشروط والأحكام المتعلقة بموضوع المكافأة وأيضاً تطرق للفئات المحددة التي شكلها القانون الجديد

أهم بنود قانون التأمينات والمعاشات الجديد

يتم رفع سن المعاش التقاعدي عند عمر 61 ، وذلك في شهر يوليو لعام 2032، ثم عمر 62 في 2034، و لعمر 63 في عام 2036، ثم لعمر 64 في 2038، وفي الأخير لعمر 65 لعام 2040 .

وفي مادة 24 من القانون الجديد، تنص على أن توفير مدة الإنضمام لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا يقل عن 50% من أجر، أو دخل التسوية الأخير.

كما يلغى القانون الجديد تطبيق المعاشات المبكرة، إلا إذا توافر مدة الإشتراك التأمين لمدة لا تقل عن 20 عاماً، كما ستزيد المدة إلى 25 عاماً، وذلك بعد 5 سنوات من العمل بالقانون الجديد.

وفي مادة 24 من القانون الجديد، تنص على أن توفير مدة الإنضمام لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا يقل عن 50% من أجر، أو دخل التسوية الأخير.

وتنص أيضاً أن قيمة المعاش لا يحب أن تقل عن 65% من الحد الأدنى للأجر الإشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

كما يحب ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 240 شهراً، حيث تكون المدة الفعلية للإشتراك 500 شهراً، وذلك منذ بداية العمل بقانون العمل الجديد.

كما يشترط لبقاء قانون الجديد أنه يجب للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 6 أشهر منفصلة أو 3 أشهر متصلة.

الزيادة في المعاشات

وتزيد قيمة المعاشات وذلك في 30 يونيو لكل عام، حيث تزيد قيمة المعاشات بناءاً على معدل التضخم على يكون الحد الأقصى لنسبة الزيادة 15%.

ألا تقل قيمة المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك في التأمين.

لا تتم زيادة قيمة المعاش على نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الإشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام،

وتكون قيمة التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي لسنوات مدة الاشتراك.

الفئات المحددة لقانون المعاش الجديد