تفـعيـل رَابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الاول 2024 موقع مدرية التربية والتعليم كـافة المدارس

في صباح اليوم الخميس تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد من قبل السيدة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي قد أعطى بعض التوضيحات حول هذه النتيجة التي من شأنها أن تطمئن جميع طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، حيث إنه قد أكد على كون نسبة نجاح الشهادة الإعدادية في بورسعيد قد وصلت إلى ما يقرب من 75%، وذلك تم في حضور الدكتورة هالة عبد السلام مدير المديرية لذلك دعونا نتعرف سويا على كيفية التعرف على النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

بعدما تفاجئ جميع أولياء الأمور وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية بأن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد قد تم اعتمادها بالفعل، ونحن وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب يحاولون التعرف على النتيجة الخاصة بهم حتى يرتاح بالهم ويبدؤون الفصل الدراسي الثاني بنشاط كبير بهدف الحصول على نفس الدرجات إذا كانت عالية، أو تكثيف جهود المذاكرة إذا كانت الدرجات ضعيفة حتى يستطيعوا الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

علما بأنه يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بإجمالي 140 درجة، على أن يتم توزيعها على النحو التالي:

اللغة العربية درجتها 40.

اللغة الإنجليزية مجموع الدرجات 30.

الدراسات الاجتماعية ودرجاتها 20.

أما الرياضيات درجته 30.

على أن تكون مادة العلوم درجاتها 20.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد

بعدما أنهى طلاب المرحلة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحاناتهم في يوم 24 من شهر يناير الجاري لعام 2024 وقد تم التصحيح بشكل إلكتروني حتى يتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد موقع مدرية التربية والتعليم بسرعة وبدقة متناهية، لذلك أراد الكثير التعرف على كيفية الوصول لهذه النتيجة والتي تكمن فيما يلي