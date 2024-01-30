natiga-4dk.net نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس فقط عبر موقع نتيجة نت ومديرية التربية والتعليم

نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024، بحث مكثف من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مصر حول نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024 والتي تم اعتمادها في الساعات القليلة الماضية ولكن حتى هذه اللحظة لم يتمكن العديد من الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، حيث أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكانية الاستعلام عن النتيجة فقط من خلال الاتصال على رقم 5960 من أي محمول أو على رقم 09000160 من أي خط أرضي، وستقوم المديرية برفع نتائج الطلاب عبر موقعها الإلكتروني في خلال الساعات القليلة القادمة.

نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024

تم اعتماد نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024 من جانب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% بواقع حضور 189 ألف و766 طالبه وطالبه على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة، حصل عدد 152 ألف و973 طالبه وطالبه على الحد الأدنى للنجاح في الفصل الدراسي الأول، وأعتمد أيضاً نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠%، وكذلك تم اعتماد نتيجة مدارس المكفوفين والتي بلغت ٩٢.٥٩%، فيما جاءت نسبة نجاح الطلاب في قسم المهني بنحو ٩٦.٨٥%، وهنأ سيادته جميع الطلبة والطالبات الناجحين وتمنى لهم دوام النجاح في الفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة ستكون متاحه أمام الطلاب في الساعات المقبلة بشكل رسمي ومن العروف أن درجات المواد تكون كالآتي:

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

المجموع: 140.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الجيزة

تم إعلان نتيجة ثالثة اعدادي الترم الاول محافظة الجيزة 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم وموقع نتيجة نت ويمكن الاستعلام عن النتائج بالدرجات كاملة من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع نتيجة نت أو من هنا .

أو . إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على بحث أو عرض النتيجة.

ساعات قليلة وستكون نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2024 الفصل الدراسي الأول متاحه إلكترونياً أمام جميع الطلبة والطالبات، حيث بعد اعتماد النتيجة من جانب المحافظ وأصبحت النتيجة متاحة فقط على الأرقام المخصصة التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسيتم نشر النتائج عبر الموقع ليتمكن الطلاب من استخراج درجاتهم برقم الجلوس فقط من خلال موقع مديرية التربية والتعليم.