مبروك للجميع.. نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 برقم الجلوس عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا
أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، حيث انتهى الطلاب من أداء اختبارات نصف العام خلال الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة، فلقد أكد وزير التربية والتعليم على سير أعمال التصحيح عقب انتهاء الاختبارات مباشرة من أجل رفعها على الموقع الرسمي في أسرع وقت.
نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024
أيام قليلة تفصلنا عن اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 للترم الأول، من أجل ذلك قامت الوزارة بطرح منصة إلكترونية عن طريقها يتم رفع كشوفات النتائج بأكملها عليه، حيث يمكن لولي أمر الطالب الإطلاع على نتيجة ابنه بكل سهولة من غير الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة وعلى صعيد آخر شدد المسؤول على ضرورة تصحيح الامتحانات بكل نزاهة وشرف حرصا على مستقبل الأبناء.
طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024
بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث المتوسط لهذا العام نحو 70%، وتعتبر تلك النسبة أعلى من السنوات السابقة، حيث أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بنجاح الطلاب بهذا الشكل الكبير، ومما لاشك فيه أنه سيتم رفع النتيجة خلال الأيام القادمة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق، وذلك كالتالي:
- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني نتائجنا، أو من خلال منصة وزارة التربية العراقية.
- اختيار القسم الذي يختص بنتائج الطلاب.
- تحديد خيار نتائج الصف الثالث المتوسط لسنة 2024.
- تعيين خيار الدور الأول.
- إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه.
- تحديد اسم المحافظة والمنطقة التابع لها التلميذ.
- الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.
- أخيراً الانتظار قليلا حتى ظهور كشف النتائج، والذي يتضمن درجات جميع المواد الدراسية بالكامل.
- يمكن تحميل النتيجة من خلال النقر على زر طباعة.