استقبل حالا تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد نايل سات الان على جميع الاقمار الصناعية

يرغب الكثير من اولياء الامور في تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024، حيث تتمتع هذه القناة بشعبية كبيرة بين الاطفال، ويحبون قضاء وقتهم أمام شاشتها بسبب البرامج والاناشيد المميزة التي تعرضها حيث تنجح في جذب اهتمام الأطفال وتنال إعجابهم، ونعرض فيما يلي ترددها على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

عندما تقوم بتحميل تردد قناة طيور الجنة 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، فإنك بذلك توفر لطفلك مجموعة من الأناشيد والأغاني المسلية والمفيدة التي تبثها القناة، ويمكنه الاستمتاع بمشاهدة العديد من البرامج التي تساهم في زيادة مهاراته، كما تعطي مساحة على شاشتها لعرض باقة من البرامج الأخرى التي تهدف إلى غرز القيم الأخلاقية والحفاظ على المبادئ القويمة التي تربينا عليها في مجتمعنا العربي، وتهتم أيضًا بالجانب التعليمي حيث تعرض برامج تساعد الصغار على تعلم كيفية القراءة والكتابة بشكل صحيح، وتساعد الأطفال في فهم كافة العمليات الحسابية، وهكذا فهي توفر برامج متنوعة بعضها مسلي وبعضها أخلاقي وتربوي والآخر تعليمي، ويمكن لطفلك مشاهدة كل هذه البرامج على مدار اليوم كما انها قناة مجانية وغير مشفرة.

تردد طيور الجنة على جميع الاقمار

عند تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 فإنك تساعد طفلك على تنمية مهاراته وقدراته العقلية، ونعرض فيما يلي احداثيات ترددها على مختلف الاقمار الاصطناعية.

القمر الصناعي نايل سات

يمكن تنزيل القناة على النايل سات، حتى يستمتع طفلك بمشاهدة محتوى مناسب لعمره وبأعلى جودة، من خلال الاحداثيات المتمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

ويمكن لطفلك الاستمتاع بمحتوى هذه القناه على القمر الصناعي العرب سات من خلال هذه البيانات: