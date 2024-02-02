بطلها احسن.. مفاجئة غير متوقعه في أسعار السجائر اليوم الجمعة 2024/2/2 في جميع المحلات

أسعار السجائر اليوم من أكثر الموضوعات التي احتلت صدارة اهتمام وبحث على محركات التواصل الاجتماعي من قبل أفراد الشعب المصري، خاصة بعدما تم نشر عدد من الشركات خلال المدة الماضية من شهر نوفمبر 2023 عن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة مع ارتفاع في أسعار السجائر، خلال المعلومات التالية سنوضح قائمة الأسعار اليوم.

أسعار السجائر اليوم الاربعاء

رئيس شعبة الدخان والسجائر، أوضح في اتحاد الصناعات المصرية عن قرار تطبيق جهاز حماية المستهلك اليوم الموافق 29/1/2024 بإنهاء العشوائية في أسعار السجائر، حيث إن الهدف الرئيسي من الشعبة هو السيطرة بضبط أسعار السجائر في السوق.

بالإضافة إلى أن رئيس شعبة الدخان والسجائر، أوضح خلال مداخلة مع برنامج على القنوات الفضائية قناة الحدث اليوم في برنامج “سيادة المواطن” أن رئيس جهاز حماية المستهلك نهض بفحص ملف أسعار السجائر، حيث دعا كل مصنعي السجائر بحضور عقد اجتماع لمعرفة القرارات الجديدة بقوائم الموزعين وتجار الجملة بصورة دورية، ويستهل جهاز حماية المستهلك بالرقابة الدورية على التجار والتأكد من عدم وجود حجب للسلعة في السوق.

ما سبب أزمة أسعار السجائر اليوم؟

عبر القناة الفضائية الحدث اليوم، أوضح رئيس شعبة الدخان والسجائر سبب أزمة السجائر الحالية، حيث قال إن السبب الرئيسي هو حجب السلع من قبل البائعين وتجار الجملة بهدف تعطيش السوق، هذا السبب أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر اليوم بصوره مبالغه، بالإضافة إلى أنه جعل جهاز حماية المستهلك ينهض لمناقشة أزمه السجائر خلال اجتماع عاجل بحضور كافة الشركات العاملة في هذا المجال ومجلس إدارة الشعبة أيضا، حيث اتحد الاجتماع على عمل قوائم مفصلة تشمل اسم الموزع أو التاجر والعنوان وإرسالها إلى جهاز الحمايه حتى يستهل بالرقابة والقيام عبر حملات تفتيشية على سوق السجائر.

قائمة أسعار السجائر اليوم

بداية لهذا العام الجديد ارتفعت أسعار السجائر المتفاوته من مكان لآخر طبقا للقرارات الرسمية من شهر نوفمبر العام الماضى 2023، حيث ارتفعت سجائر كليوباترا وبوكس عن سعرها الرسمي حوالي 23 جنيه حيث تأتي قائمة أسعار L. M على النحو التالي:

سعر سجائر L. M أحمر 65 جنية.

شعر سجائر L. M أزرق 60 جنيها.

شعر سجائر L. M ابيض 60 جنيه.