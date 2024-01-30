أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن الشروط اللازمة للتقديم في المساعدات الظرفية 2024 التونسية، هذه المساعدات التي تقدمها الحكومة التونسية لكل المواطنين من محدودي الدخل لتخفيف جزء من الأعباء المالية التي تقع على عاتقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لنتعرف على هذه الشروط ورابط التقديم في السطور القليلة المقبلة.

شروط الحصول على المساعدات الظرفية 2024 التونسية

لكل من يرغب في الحصول على دعم مالي شهري بساعده في مواجهة غلاء الأسعار الحالية، يجب أن نتعرف على شروط الحصول على المساعدات الظرفية 2024 التونسية بدقة، وهي كالتالي:

يجب أولًا أن يكون المتقدم مواطن تونسي الجنسية وأن يكون مقيم داخل أراضي تونس بشكل مستمر.

كما يجب أن يكون تابع لأحكام الأسر التي تخضع للدولة.

إلى جانب إنه يجب أن يكون مسجل في برنامج الأمان الاجتماعي في تونس.

يجب أيضًا أن يكون المتقدم بحاجة حقيقية لهذه المساعدة.

وفي النهاية يجب أن تكون الأسرة التي تقدمت للحصول على المساعدة من محدودة الدخل.

رابط التقديم في المساعدات الظرفية في تونس

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن قرب فتح باب التقديم للحصول على المساعدات الظرفية وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام القليلة المقبلة، وسيكون التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

أغراض المساعدات المقدمة

تقدم الحكومة التونسية هذه المساعدة لعدة أغراض ومنها: