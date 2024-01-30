“شَــغّاال” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس والاسم عبر نتيجة نت

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024، الجميع الآن في حالة ترقب وانتظار لإعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024 أمام الطلبة والطالبات في المحافظة للاستعلام عن نتائجهم ودرجاتهم والاطمئنان على درجات الترم الأول الخاصة بهم، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء تلك الامتحانات في جميع المواد خلال الأيام الماضية، ولعل 3 إعدادي هي سنة حاسمة ومصيرية في مستقبل كل الطلبة والطالبات حيث يتحدد على أثرها ما إن كان الطالب سيلتحق بالثانوي العام أو التمريض أو الثانوي الفني أو غيرهم العديد من الخيارات الأخرى التي يحددها مجموع الطالب في هذا العام الدراسي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن كل محافظة مسؤولة بشكل كامل في الإعلان عن النتائج الخاصة بهم وذلك من خلال مديرية التربية والتعليم، ولذلك فنقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024 من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة والتي سيتم من خلالها الاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب فقط من خلال الخطوات الآتية:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

. أو الدخول مباشرة إلى موقع نتيجة نت .

. تحديد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه.

تسجيل بيانات الطالب سواء الاسم أو رقم الجلوس.

النقر على عرض النتيجة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه الترم الاول 2024

تم رسمياً اعتماد رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الجيزة 2024 من خلال محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد والأستاذ أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بنسبة نجاح 80,87% وهي نسبة جيدة جداً، حيث بلغ إجمالي الطلبة والطالبات اللذين تقدموا للامتحانات 189,766 ألف طالب وطالبه حصل منهم 152,973 ألف طالب وطالبه على الحد الأدنى للنجاح في المجموع الكلي، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة رفع النتائج بشكل رسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم وموقع نتيجة نت فتابعوا معنا.

يوفر موقع نتيجة نت إمكانية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2023-2024 بالاسم ورقم الجلوس، وكذلك الحال يوفر موقع مديرية التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، ولكن حتى اللحظة الحالية لم يتم رفع النتيجة على أي موقع، بل النتيجة متاحة فقط من خلال أرقام مديرية التربية والتعليم وهي:-