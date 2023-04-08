أخر فرصة.. رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 مع مصطفى الأغا للفوز بمليون دولار من جميع انحاء العالم

مسابقة الحلم من أشهر مسابقات العالم العربي التي يسعى الجميع للمشاركة بها والفوز بالجائزة الكبرى الخاصة بشهر رمضان المبارك 2023 وذلك عبر رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وهي مسابقة يقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عبر شاشة قنوات MBC السعودية ويتمنى جميع العرب المتابعين للمسابقة الفوز بالجائزة المالية الكبرى بقيمة 5000 دولار كل أسبوع وكذلك الفوز بسيارة الأحلام أو الفوز بمنزل الأحلام .

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكنكم الاشتراك بمسابقة الحلم في شهر رمضان المبارك لدخول السحب والفوز بالجائزة المالية الكبرى عبر رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 أو عبر إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم” أو “Dream” عبر الأرقام الخاصة بكل بلد وهي كالتالي :

دولة الإمارات يتم الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام التالية: شبكة الاتصالات 6070 ومن دو ‏ 3636.

دولة السعودية يتم الاشتراك في الحلم عبر الأرقام التالية: شبكة زين 755505 ومن موبايل 650444 ومن ليبار 313131 .

دولة البحرين المشاركة في الحلم عبر الأرقام التالية : شبكة بتلكو ‏94000 ومن شبكة فيفا 98885.

جمهورية مصر العربية يتم الاشتراك بإرسال رسالة إلى الأرقام: شبكة اتصالات 95450 ومن شبكة فودافون 95450 ومن شبكة أورانج 95450.

دولة العراق يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر الأرقام التالية: الخلية الآسيوية 2266 ومن كورك 2180 ومن شركة زين 2833 120.

دولة المغرب تتم المشاركة عبر الأرقام التالية: نوي 9669 ومن أورانج 9669.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

ويمكن للجميع الاشتراك بمسابقة الجوائز الأشهر عربياً “الحلم” والتي تعرض كل أسبوع عبر شاشة قنوات MBC السعودية والتي يقدمها الإعلامي “مصطفى الأغا” وذلك عبر رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وذلك بتنزيل تطبيق الحلم وتسجيل الدخول وعليك فقط إجابة سؤال واحد بطريقة صحيحة لدخول السحب الاسبوعي على جائزة مالية قدرها 5000 دولار ،

ويقوم العاملين على مسابقة الحلم عبر شاشة MBC بتقديم جوائز مالية ضخمة للمشتركين وهناك جوائز مالية كبيرة سيتم الإعلان عنها في الحلقة القادمة من البرنامج الخميس القادم بمناسبة شهر رمضان المبارك ويتم السحب على الجائزة المالية الكبيرة في الخميس الأخير من كل شهر بقيمة مائة ألف دولار أمريكي شهرياً وهناك فائز واحد، أو الفوز بمنزل الاحلام أو سيارة الاحلام.