“تم اعتمادها” لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 الترم الأول عبر نتيجة نت

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، حالة من التوتر والقلق، في انتظار لحظة الحسم، وهي ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي ستحدد مستقبلهم الدراسي ويجلس الطلاب أمام شاشات الكمبيوتر، يدققون في البحث عن موعد اعلان نتائجهم وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية مازالت مستمرة، وأنها ستعلن النتيجة فور الانتهاء من العملية وقامت المديرية بتخصيص موقع إلكتروني لإعلان النتيجة، كما أكدت أنها ستعلن النتيجة عبر المدارس أيضًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024

كشف مصدر مسئول في كنترولات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن مؤشرات مطمئنة لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، حيث تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح في جميع المواد الدراسية وأضاف المصدر في تصريحات ، أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقاهرة تتم بنزاهة تامة، حيث يلتزم جميع المصححين بمنح كل طالب حقه كاملاً، مع التشديد على تصحيح كل ما كتبه الطالب في ورقة الإجابة وأشار المصدر إلى أنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس بالاسم على بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة القاهرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة القاهرة او عبر موقع نتيجة نت

الضغط على زر “نتائج الامتحانات”.

سيتم فتح قائمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول.

تحديد الإدارة التعليمية الخاصة بالطالب من ضمن الإدارات التعليمية التي تظهر لك.

إدخال رقم الجلوس والتأكد من أنه صحيح.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر النتيجة الخاصة بالطالب من خلال الاسم بالكامل ورقم الجلوس ودرجات كل مادة بالإضافة إلى المجموع الكلي لجميع المواد.

ظهرت نتيجة محافظة القاهرة رسمياً حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح 78.4% بلغ عدد المتقدمين للامتحان 190027 طالب وطالبة، حضر منهم 186266 طالب وطالبة، ونجح منهم 145947 طالب وطالب كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96%، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 100%.