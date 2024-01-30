استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق وأهم الشروط

تمثل البطاقة الوطنية في العراق وثيقة هامة، وهي مُصدرة وفقاً للقانون العراقي للأحوال المدنية رقم 3 لعام 2016، مخصصة لكل مواطن ولد لأبوين عراقيين، تُستخدم هذه البطاقة كإثبات لهوية الأشخاص العراقيين، وتُعد بمثابة بديل لشهادة الجنسية العراقية، هوية الأحوال المدنية، وبطاقة السكن، تُمكن البطاقة الوطنية حاملها من الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية، وأصبحت ضرورية لإتمام جميع المعاملات الرسمية داخل العراق، كما تُعتبر البطاقة الوطنية وثيقة أساسية لإثبات الهوية الشخصية والمدنية، مساهمة بذلك في تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الحقوق والخدمات للأفراد.

استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 العراق

للحصول على رابط استمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، يتوجب عليك القيام ببعض الخطوات التالية:

أولاً حجز موعد إلكترونياً عبر موقع مديرية شؤون البطاقة الموحدة.

تأكد من إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في نموذج الطلب الإلكتروني.

لا تنسى تسجيل رقم هاتفك النشط.

يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من هذا الطلب لتقديمها عند زيارتك للدائرة.

يجب الحضور في اليوم المقرر للموعد، وفي حالة الغياب، يلزم إعادة الحجز لموعد آخر.

عند الحضور، قدم الوثائق المطلوبة للموظف المختص.

سيتم بعدها تحديد موعد لالتقاط صورتك وأخذ بصماتك.

لا تنس دفع الرسوم المتوجبة واستلام وصل الدفع من قسم الحسابات.

بعد ذلك، انتظر تعيين موعد لاستلام البطاقة.

في الموعد المحدد، قم بزيارة الدائرة للتأكد من جاهزية البطاقة واستلامها.

ملء استمارة حجز البطاقة الوطنية

عند تحميل استمارة حجز البطاقة الوطنية بصيغة PDF، يتوجب عليك ملء البيانات بشكل دقيق وصحيح، يجب أن تشتمل الاستمارة على المعلومات التالية:

ضرورة إدخال الاسم الكامل للمتقدم، شاملًا الاسم الأول، اللقب، والاسم العائلي.

تحديد النوع الاجتماعي للمتقدم، سواء أكان ذكرًا أم أنثى.

الإشارة إلى الجنسية العراقية.

تعبئة تاريخ ومكان الميلاد للمتقدم.

كتابة العنوان الحالي لإقامة المتقدم.

إدخال الرقم الوطني للتعريف، وهو رقم يتألف من 12 رقمًا.

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتقدم.

تعبئة البريد الإلكتروني للمتقدم.

الحرص على توقيع الاستمارة من قبل المتقدم بنفسه.

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة

من الضروري أن تكون جميع الوثائق المقدمة، سواء الأصلية أو نسخها، صالحة وسارية المفعول، ويُنصح بأن تكون نسخ الوثائق موثقة من الجهات المعنية لضمان مصداقيتها، وللإجراءات المطلوبة، يجب إحضار كل من:

الهوية الأصلية للأحوال المدنية مع نسخة منها.

كذلك، قدم شهادة الجنسية العراقية الأصلية ونسخة مصدقة منها.

أما بطاقة السكن، فيجب تقديمها بنسختها الأصلية وأخرى مصورة.

في حال وجود أطفال، يتوجب إرفاق بيان الولادة أو شهادة الولادة الأصلية لكل طفل مع نسخة منها.

أخيراً، في حالة الزواج، لا بد من تقديم عقد الزواج الأصلي ونسخة مطابقة له.

شروط الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة

يجب توافر عدد من الشروط الأساسية للتقديم على البطاقة الوطنية والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.

كما يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بصورة دائمة داخل الأراضي العراقية.

يُشترط أن يتجاوز عمر المتقدم 18 عامًا.

تُستقبل طلبات الحصول على البطاقة الوطنية من الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً، ويتعين على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وصحة، وعلى المتقدم كذلك دفع الرسوم المقررة لإصدار البطاقة الوطنية.