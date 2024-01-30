من هي حمدة تريم مطر الشامسي المتسابقة المحترفة وسبب وفاتها

خلال الأيام الثلاثة الماضية، ومنذ إعلان وفاة الشابة الإماراتية “حمدة تريم مطر الشامسي”، تصدرت اسمها قوائم البحث الأكثر رواجاً على “جوجل، أكس، ويوتيوب، وفيس بوك”، حظي خبر وفاتها وتشييع جنازتها يوم “السبت” الموافق 27 يناير/ كانون الثاني 2024، بتغطية واسعة على “منصات التواصل الاجتماعي”، حيث نعاها العديد من المتابعين بمشاعر حزينة ودموع غزيرة، فمن هي حمدة تريم مطر الشامسي؟ وسبب وفاتها.

من هي حمدة تريم مطر الشامسي؟

حمدة تريم مطر الشامسي، شخصية شابة إماراتية تميزت بنشاطها الواضح في مجال الأعمال الخيرية منذ صغرها، نستعرض فيما يلي بعض المعلومات الهامة حول سيرتها الذاتية:

الاسم الكامل: حمدة تريم مطر عمران تريم الشماسي.

الجنسية: إماراتية.

تاريخ الميلاد: ولدت في العام 2000 ميلاديًا.

العمر: 24 عامًا.

الهوايات: تميزت بشغفها بالأعمال الخيرية.

المهنة: عُرفت بمهارتها كسائقة في عالم السيارات والدراجات النارية.

بدايتها الإعلامية: ظهرت للمرة الأولى عبر قناة أبوظبي.

سبب وفاة حمدة تريم مطر الشامسي

تم الإعلان يوم الجمعة الموافق “26 يناير/ كانون الثاني” 2024، نبأ وفاة الشابة حمدة الإماراتية التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا، وسبب الوفاة كان نتيجة حادث مأساوي، أسفر عن فقدانها لحياتها وتركها ذكرى طيبة وسيرة عطرة بين الناس.

رحلت حمدة في أحد المستشفيات الكبرى بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، واستقبلت أسرتها ومحبوها هذا الخبر المفجع بحزن شديد وألم، مصلين لها بالرحمة والمغفرة وأن يتقبلها الله في جناته مع “الشهداء والصديقين والأبرار”.

جاءت هذه الدعوات نظرًا لمعروفية حمدة بأعمالها الخيرية والإنسانية، سواء في الإمارات أو في العالم العربي وكذلك في دول أفريقيا.

تفاصيل جنازة حمدة تريم الشامسي

أُقيمت جنازة الفقيدة العزيزة “حمدة تريم” في مساء يوم السبت “الموافق لتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني” 2024، وذلك بعد صلاة العشاء في “مسجد الصحابة” بإمارة الشارقة، في دولة الإمارات، وتم تشييع الجنازة في يوم السبت الماضي الموافق 27/1/2024.

شهدت الجنازة مشاركة واسعة من المواطنين وحتى المقيمين في دولة “الإمارات”، كما نعى الكثير من “المدونين العرب” الفقيدة، بما في ذلك عدد من الشخصيات البارزة في عالم الفن والإعلام،عُرفت الراحلة بعفويتها، نشاطها الخيري، حبها للناس وابتسامتها المشرقة التي كانت دومًا عنوانًا لها.

مساهمات حمدة تريم مطر الشامسي الخيرية

أصدر صاحب السمو “الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، توجيهات بتقديم دعم مالي قدره “مليون درهم” عبر جمعية “الشارقة الخيرية”، لإتمام مشاريع الفقيدة حمدة تريم مطر تريم الخيرية في أوغندا.

كانت حمدة تريم معروفة بأعمالها الخيرية في دول أفريقيا، وقد نالت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور لها وهي تساعد أطفال أفريقيا، خاصةً في أوغندا حيث أسست عددًا من المشاريع الخيرية.

وكانت الراحلة مؤسسة لـ “مؤسسة حمدة للاستثمارات الخيرية” وصاحبة مشروع “معهد حمدة المهني الاجتماعي” في منطقة مساكا بأوغندا، الذي يهدف لتأهيل الطلبة مهنياً وحرفياً لسوق العمل بدون مقابل، بالإضافة إلى مشروع مدرسة “تريم” للأيتام، التي توفر التعليم المجاني لـ 350 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.