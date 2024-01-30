أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين 29 يناير، عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الأول 2024، مع تحقيق نسبة نجاح بلغت 80.87% خلال الفصل الدراسي الأول، جاء ذلك في فعالية حضرها أشرف سلومة، مدير قطاع التعليم بالمحافظة، شارك في الامتحانات مجموعه مكونة من 189,766 طالبًا وطالبة من المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث نجح منهم 152,973 طالبًا في تجاوز الحد الأدنى للنجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الأول 2024

للتحقق من نتائج الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية، يمكن للطلاب استخدام الرقم القومي للوصول إلى النتائج من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

البحث عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على خيار الاستعلام لعرض النتائج.

يمكن للطلاب تسجيل أو حفظ جدول الدرجات.

باتباع هذه الخطوات، ستظهر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية مباشرة، مع عرض تفصيلي لدرجات كل مادة دراسية وإجمالي المجموع الكلي للطالب في الفصل الدراسي الأول.

ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى مديرية التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تصنيف الإدارات التعليمية حسب نتائجها كالآتي:

المرتبة الأولى كانت لإدارة الهرم التعليمية، تلتها إدارة الدقي في المركز الثاني، ثم العجوزة في المركز الثالث.

المركز الرابع من نصيب إدارة ٦ أكتوبر، يليها الشيخ زايد في المركز الخامس، ثم الصف في المركز السادس والوراق في المركز السابع.

إدارة جنوب الجيزة جاءت في المركز الثامن، تلتها العمرانية في المركز التاسع، وشمال الجيزة في المركز العاشر.

البدرشين حلت في المرتبة الحادية عشر، تبعها العياط في المرتبة الثانية عشر، ثم حدائق أكتوبر في المرتبة الثالثة عشر.

المركز الرابع عشر كان لمنشأة القناطر، يليها أطفيح في المرتبة الخامسة عشر، ثم بولاق الدكرور في المركز السادس عشر.

في المركز السابع عشر جاءت الحوامدية، تلتها كرداسة في المرتبة الثامنة عشر، وأوسيم في المرتبة التاسعة عشر.

أبو النمرس حصلت على المركز العشرين والواحات البحرية في المرتبة الحادية والعشرين.

أما بالنسبة لنسب النجاح في باقي الشهادات الإعدادية:

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية بلغت 96.85%.

نتائج طلاب ذوي الإعاقة السمعية حققت نسبة نجاح 100%.

لطلاب المكفوفين، تم تسجيل نسبة نجاح عالية في الفصل الدراسي الأول.

يمكن الاستعلام عن نتائج صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي عبر الرابط المتاح على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة أو عن طريق الخدمة الهاتفية باستخدام الرقم المنشور على الموقع.