نتائجنا.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط ٢٠٢٤ حسب الاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم العراقية

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي، وبدء إجازة نصف الترم، ازدادت معدلات البحث على موقع نتائجنا للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بهدف الحصول على نتائجهم وتحديد مصيرهم التعليمي المستقبلي، حيث إن وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أوضح نسب الحضور، ونسب النجاح والرسوب، بالإضافة إلى أنه قام باعتماد النتيجة بتوزيع إجمالي الدرجات على كل مادة، ومع باقي السطور التالية نوضح كيفية الاستعلام عن النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024

تقدم وزارة التربية والتعليم العراقية منصة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة ومعرفة درجات الطالب في كل مادة من خلال بطاقة نتيجة الطالب التي يمكن تحميلها على جوالك pdf، حيث إن الوزارة أكدت أن كافة المنشورات التي يتم نشرها على محركات البحث غير صحيحة لأننا لم نعلن عن النتيجة إلا بعد انتهاء فحص الأوراق وتصحيحها، والاستعلام عن النتيجة بصورة صحيحة عبر الإنترنت يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة وزاره التربيه والتعليم العراقيه او منصة نتائجنا قم بتحديد نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 للفصل الدراسي الأول. قم بتحديد محافظة الطالب. قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بالطالب. بعد التأكد من تسجيل البيانات قم بالضغط على عرض النتيجة. بعد لحظات تظهر أمامك نافذة جديدة بها نتيجة الطالب.

متى تظهر نتيجة الثالث المتوسط 2024؟

من المقرر أن وزارة التربية العراقية تعلن عن نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2024، خلال الأيام المقبلة من إجازة الفصل الدراسي الأول، والتي يتم إعلانها عبر محركات البحث “جوجل”، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفحص والتصحيح للأوراق امتحان طلاب المرحلة.