“جددها الان“ رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz

الحكومة الجزائرية لا زالت تصرف دعم المواطنين العاطلين ضمن برنامج منحة البطالة من خلال بوابة الوكالة التشغيل الوطنية وذلك من أجل تحسين الوضعية المالية للمواطنين، ومن أبرز الفئات التي تم تمكين المرأة من صرف المنح فيها هي منحة بقاء المرأة في المنزل، حيث تستطيع المرأة من خلال رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 الاستفادة من دعم الحكومة الجزائرية، براتب شهري يصل إلى 800 دينار جزائري، والهدف من المنحة هو الوصول إلى مستوى معيشي مناسب للجميع، لكن وفقًا لبعض القواعد والشروط المعلنة من قبل الوزارة.

رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024

يأتي صرف المنحة للمرأة في المنزل ضمن الخطة الموضوعة في الموازنة المالية للعام الحالي 2024 والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي، إليك رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 للنساء المقيمات في الجزائر وخطوات التسجيل:

من خلال رابط منصة الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي، قم بإختيار خيار منحة البطالة.

تحديد موقع المنحة الدراسية النسائية “منحة دراسية للنساء في المنزل”.

بعد الدخول قم باختيار الولاية التي تنتمي إليها.

املأ الحقول المخصصة، مثل اسمك ورقم الهوية والمعلومات الأخرى.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد الانتهاء اضغط على إرسال ثم احفظ البيانات.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة

مدة صرف المنحة ثلاثة أشهر متتالية ابتداء من يناير 2024، وتشمل المنحة جميع ولايات الجزائر، لكن هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل صرف الدعم المخصص للمرأة في الجزائر، منها: