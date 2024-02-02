“جددها الان“ رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل minha.anem.dz
رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024
الحكومة الجزائرية لا زالت تصرف دعم المواطنين العاطلين ضمن برنامج منحة البطالة من خلال بوابة الوكالة التشغيل الوطنية وذلك من أجل تحسين الوضعية المالية للمواطنين، ومن أبرز الفئات التي تم تمكين المرأة من صرف المنح فيها هي منحة بقاء المرأة في المنزل، حيث تستطيع المرأة من خلال رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 الاستفادة من دعم الحكومة الجزائرية، براتب شهري يصل إلى 800 دينار جزائري، والهدف من المنحة هو الوصول إلى مستوى معيشي مناسب للجميع، لكن وفقًا لبعض القواعد والشروط المعلنة من قبل الوزارة.
رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024
يأتي صرف المنحة للمرأة في المنزل ضمن الخطة الموضوعة في الموازنة المالية للعام الحالي 2024 والتي أعلن عنها نهاية العام الماضي، إليك رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة 2024 للنساء المقيمات في الجزائر وخطوات التسجيل:
- من خلال رابط منصة الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي، قم بإختيار خيار منحة البطالة.
- تحديد موقع المنحة الدراسية النسائية “منحة دراسية للنساء في المنزل”.
- بعد الدخول قم باختيار الولاية التي تنتمي إليها.
- املأ الحقول المخصصة، مثل اسمك ورقم الهوية والمعلومات الأخرى.
- إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.
- بعد الانتهاء اضغط على إرسال ثم احفظ البيانات.
شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة
مدة صرف المنحة ثلاثة أشهر متتالية ابتداء من يناير 2024، وتشمل المنحة جميع ولايات الجزائر، لكن هناك عدة شروط يجب توافرها من أجل صرف الدعم المخصص للمرأة في الجزائر، منها:
- أن تكون جزائرية الجنسية ومقيمة داخل الأراضي الجزائرية.
- ألا تتقاضى أي أجر، أي ألا تكون موظفة في القطاع العام أو الخاص، وليس لها مصدر دخل.
- ليس من الضروري أن تكون مستفيداً من أي برامج دعم أخرى.
- تشمل هذه المنحة جميع النساء من عمر 15 إلى 40 سنة.