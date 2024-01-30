تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة نايل سات لعام 2024 لعشاق الأفلام الوثائقية والعلوم الطبيعية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، اعلنت قناه ناشيونال جيوغرافيك بختام عام 2023 عن تردد القناه الجديد وقد حثت على ضرورة تنزيل التردد حتى لا ينقطع بث القناة وحددت التردد على الأقمار الصناعية المختلفة، فمن المعروف عنها انها تقوم بعرض الأفلام الوثائقية والعلوم الطبيعية، فسوف نوضح في مقالنا خطوات المعلومات اللازمة لتنزيل تردد ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك المفتوحة نايل سات لعام 2024

وضحت قناة ناشيونال جيوغرافيك التردد الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة وقد جاء تردد القناة كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

قم بإدخال التردد: 12467.

كما يجب كتابة معدل استقطاب وهو: أفقي.

كما يجب إدخال معدل ترميز: 27500.

أما عن معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

ادخل التردد: 11804.

كما يجب إدخال معدل الاستقطاب: أفقي.

أما عن معدل ترميز: 27500

بينما يكون معدل تصحيح الخطأ: ¾.

التشفير: مفتوح.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2024

تعمل على عرض العلوم الوثائقية.

كما تقوم بعرص برنامج المنقبون عن الذهب.

تقوم ببث برنامج أساليب البقاء وأسرار الحرب.

كما تعرض برنامج الحياة البرية.

تعمل أيضاً على عرض برنامج كارثية.

تقوم بعرض برنامج وقائع وأحداث.

تعمل على عرض برنامج سوبر كارز.

كما تقوم بعرض برنامج كام تساوي قطع سيارتك.

بينما بعرض عليها برنامج هياكل عملاقة.

واخيرا تقوم ببث برنامج العيش الحر.

ختاما لموضوعنا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك فقد وضحنا لكم كافة المعلومات التي يجب إدخالها حتى تتمكن من تنزيل القناة.