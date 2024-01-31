“الحرامي سرق لولو” نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وفرح اطفالك

بعد انتشار قناة وناسة خلال الفترة الأخيرة تساءل العديد عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث تعد من القنوات المخصصة للأطفال فتقوم بعرض الأغاني والبرامج الترفيهية والألعاب والألغاز بجودة عالية، فيمكن لجميع الأفراد تنزيل تردد قناة وناسة فهي قناة مجانية تماماً.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يمكنك عزيزي المتابع تنزيل تردد قناة وناسة الجديد لمتابعة كافة البرامج والأغاني على القمر الصناعي نايل سات وهو كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

قناة وناسة على عرب سات

لكل محبي قناة وناسة سواء الأطفال أو الكبار يمكنكم القيام لتنزيل وضبط القناة على القمر الصناعي العرب سات والاستمتاع بمشاهدة القناة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أغاني وناسة

تعد قناة وناسة من أشهر القنوات في العالم العربي التي تقدم محتوى خاص بالأطفال وخاصة الأغاني ومن أبرزها:

أغنية وناسة وناسة.

أغنية بيب بيب.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية لولو يا لولو.

أغنية يا لولو في نونو.

أغنية حبيب البابا.

أغنية اجا الحلو.

أغنية لوليات صغار.

أغنية أنا الشاطر.

أغنية حنامي حنامي.

أغنية شاطر.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

ختاماً لموضوعنا فقد وضحنا لكم تردد قناة وناسة الجديد ٢٠٢٤ على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات والمعلومات الهامة لتنزيل.