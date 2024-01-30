بدون اشتراك شهري.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة 2024، تعد قناة طيور الجنة من القنوات الهامة التي تقوم بتقديم محتوى خاص بالأطفال، فهي تعمل على تعليم الأطفال المبادئ الأخلاقية والقيم الحميدة كما تقوم بتعليمهم السلوكيات الهامة التي يجب أن يتركوا عليها، فأن أهم ما يميز القناة أنها تقدم المحتوى دون دفع مبلغ مالي لها مما جعل الآباء والأمهات يتساءلون عن التردد الخاص بها

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بالرغم من كثرة القنوات الفضائية التي تقدم محتوى للأطفال إلا أن قناة طيور الجنة هي الأكثر طلبا من قبل الآباء والأمهات وذلك للبرامج والأغاني المتنوعة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، فيمكن لجميع الأفراد تنزيل التردد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة المشاهدة: hd

مزايا قناة طيور الجنة الفضائية

هناك العديد من المميزات التي تحتويها قناة طيور الجنة وهي كالآتي:

تعمل على تقديم محتوى مسلسل وتعليمي وترفيهية يتناسب مع جميع الفئات العمرية.

تقوم قناة طيور الجنة بتعزيز الثقافة العربية والمبادئ والقيم التي تتناسب معهم مما يجعل الأسر العربية تفضل تشغيلها للأطفال.

تقوم القناة بإذاعة المحتوى على مدار اليوم دون توقف.

تقوم بإذاعة البرامج والأغاني بجودة عالية وصورة واضحة وصوت دقيق يتناسب مع المشاهدين.

كما تقوم بإذاعة الأغاني والأناشيد التي يتفاعل معها الأطفال .

ختاماً لموضوعنا تردد قناة طيور الجنة الجديد ٢٠٢٤، فقد وضحنا لكم أهم المميزات والتردد الخاص بها على قمر النايل سات وعرب سات.