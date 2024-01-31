“هتفرحي عيالك” نزل تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 واستمتع بمشاكسات القط والفأر

تردد قناة وجيري لعام 2024، يبحث العديد من الآباء والأمهات عن قناة توم وجيري حتى يستمتع بها أطفالهم فهي تقوم على المغامرات والمشاكسات بين كل من القط والفار، فهي تحتوي على العديد من المميزات من أهمها تلائمها مع الأطفال، فسوف أوضح لكم طريقة تنزيل تردد قناة توم وجيري وأبرز المميزات التي تحتويها من خلال موضوعا.

تردد قناة توم وجيري لعام 2024

الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري من القنوات التي تقوم بعرض محتوى طفولة مدبلج باللغة العربية حتى يتفهمها الأطفال والكبار أيضاً، فيمكن لجميع الأفراد تنزيل التردد من خلال ادخال المعلومات الآتية

القمر الصناعي: نايل سات

بينما يكون تردد القناة: 12149

أما عن معامل الاستقطاب: أفقي

كما يجب إدخال معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: SD

كما يمكنك تنزيل التردد على القمر الصناعي العرب سات في حال لم يكن لديك القمر الصناعي السابق وذلك من خلال إدخال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: عرب سات

بينما يكون تردد القناة: 11315

أما عن معامل الاستقطاب: أفقي

بينما يكون معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: SD

مميزات قناة توم وجيري

تعمل قناه على مدار اليوم اي 24 ساعه دون توقف بدون دفع اشتراك مادي.

كما تقوم القناه وتقديم محتوى طفولي يعمل على تنميه المهارات الشخصيه للطفل.

تقديم البرامج والافلام الكرتونيه ذات الجوده والصوت النقي.

ختاما لموضوعنا تردد قناه توم وجيري لعام 2024،وضحنا لكم متابعينا كافه ما يلزم من المعلومات التي تحتاجونها لتنزيل التردد على القمر الصناعي النايل سات او العرب سات كما وضحنا ابرز المميزات التي تحتويها.