هتاخد الف جنية.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والشروط الخاصة بالتسجيل

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، يبحث العديد من الافراد عن كيفيه تسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة، فقد تم الاعلان عنها من قبل خاصه في جائحه كورونا السابقة لمعاونه العاملين خاصة العمال اللذين ليس لهم دخل ثابت، ولكم وفق شروط محددة تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، لذلك سوف نقوم بتوضيح الخطوات اللازمة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن أهم الخطوات الخاصة بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهي كالآتي:

يتوجب عليك القيام بالدخول الى موقع وزاره القوى العاملة المصرية.

قم باختيار أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة.

كما يجب ان تقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

قم بإدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقماً.

كما يجب ان تكون بإدخال تاريخ الميلاد ونوع والحالة الاجتماعية والاسم الرباعي والحالة العسكرية ورقم هاتفك.

بعدما تكون بإدخال كافه المعلومات السابقة قم بالنقر على كلمه ارسال الطلب.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يتعين عليك اتفاق الشروط التي قامت وزارة العمل المصرية بالتصريح عنها ان تنطبق عليك وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد ان يكون المواطن حاصل على الجنسية المصرية.

كما يجب ان يكون المواطن المتقدم غير مسجل في اي جهة تأمينيه او اجتماعيه.

عدم امتلاك اي سجلات تجاريه.

ان يكون عمر المواطن فيما بين 18 وال 55 عاما.

عدم وجود اي دخل ثابت للمواطن الذي يريد التقديم عليها أو وجودة في أي جهة حكومية.

لا بد من تقديم كافة ما يلزم من الأوراق والمستندات المطلوبة.

ختاما لموضوعنا التسجيل في منحه العمالة الغير منتظمة، فقط وضحنا لكم متابعينا كيف الخطوات التي يتعين عليكم اتباعها حتى تتمكنوا من القيام بالتسجيل للحصول عليها.