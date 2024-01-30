من هنا.. خطوات التسجيل في مسابقة 30الف معلم / شروط التسجيل في مسابقه 30 الف معلم

التسجيل في مسابقه 30 الف معلم، هناك عدد كبير من المواطنين الحاصلين على مؤهلات ادبيه يتساءلون عن كيفيه التسجيل بها فالجدير بالذكر ان وزاره التربية والتعليم قامت بالإعلان عنها للقضاء على البطالة المصرية وتوفير فرص عمل كبيره للخريجين الجدد بالإضافة الى القضاء على الامويين بشكل نهائي وتحسين مستوى التعليم في الدولة المصرية.

التسجيل في مسابقة 30الف معلم

قامت وزاره التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن خطوات التسجيل في مسابقه 30 الف معلم حتى يتعين على جميع الحاصلين على المؤهلات التعليمية وخاصه الخريجين بالتقديم عليها لمعاونتهم في الحصول على وظيفه والقضاء على البطالة فيمكنك القيام بالتسجيل من خلال اتباع الخطوات الأتية:

اولا قم بالدخول على الموقع الخاص بالوظائف الحكوميه والنقر على كلمه الوظائف.

قم باختيار خانه مسابقه 30 الف معلم.

يتعين عليك القيام بملا استمارة التوظيف وتحديد الجهة الخاصة بالوظيفة واختيار المحافظة التابعة لك.

قم بكتابه المجموعه الوظيفيه ومن ثم ادخال المؤهل والرقم القومي الخاص بك وتحديد المستوى الخاص بالمعين.

بعدما تقوم بإدخال كافه البيانات التي ستطلب منك بطريقه صحيحه قم بالنقر على خانه pdf ومن ثم النقر على كلمه ارسال.

شروط التسجيل في مسابقه 30 الف معلم

وضعت وزاره التربية والتعليم مجموعه من الشروط التي يجب ان تنطبق على الاشخاص الذين يريدون التقديم بها، وتمثل هذه الشروط فيما يلي: