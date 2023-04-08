هجيب لبس العيد خلاص لولادك.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 لجميع المواظفين بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

مع بداية شهر أبريل وتزامناً مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك أعادة الله عليكم بكل خير ينتظر جميع العاملين بالحكومة المصرية والوزارات المختلفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وقد بين مصادر كثير داخل الحكومة أن جميع رواتب شهر أبريل سيتم صرفها يوم الخميس القادم الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الجاري وذلك قبل بداية جميع المواطنين بالتجهيز لعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

أعلنت الحكومة المصرية عن بداية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 مع نزول الزيادات الجديد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي” وقبل عيد الفطر المبارك تبدأ صرف المرتبات الخاصة بشهر أبريل يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023 وذلك حسب بيان وزارة المالية ، ومن الجدير بالذكر أن الزيادات الجديدة لجميع موظفي الدولة والموظفين بثلاثة وثلاثين وزارة أخرى وتشمل جميع الهيئات الحكومية المختلفة وهي كالتالي :

حاملي درجة الدكتوراه العاملين بالجامعات المصرية والهيئات المختلفة بالدولة تصل الزيادة إلى 7000 جنيه شهرياً.

حاملي الماجستير من العاملين بالحكومة والهيئات المصرية الأخرى تصل الزيادة إلى 6000 جنيه شهرياً.

الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها من العاملين بالدولة والحكومة والوزارات المختلفة تصل الزيادة الجديدة 2023 إلى 5000 جنيه شهرياً.

الدرجة السادسة النوعية من العاملين بالحكومة المصرية جاءت الزيادة الجديدة تصل إلى 3500 جنيه شهرياً.

وسوف يتم صرف مرتبات شهر أبريل مبكراً هذا العام تزامناً مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك.

الزيادة الجديدة ومرتبات شهر أبريل 2023

كما بينا الزيادات الجديدة على رواتب العاملين بالحكومة المصرية و 33 وزارة أخرى ومختلف هيئات الدولة المصرية فيتسآل الجميع عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 وهل سيتم صرف الزيادات التي أعلن عنها السيد عبدالفتاح السيسي مع مرتبات شهر أبريل ، ولهذا أوضحت وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه سيتم صرف الزيادة الجديد على المرتبات في شهر أبريل 2023 وذلك في موعد أقصاه 13-4 -2023 الموافق الخميس القادم قبل موعد عيد الفطر ، كما أوضح مصدر داخل وزارة المالية أن الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة بداية من أبريل الحالي ستكلف خزانة الدولة 40 مليار جنيه شهرياً