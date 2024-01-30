pdfٌٌ بالكشوفات شـنوٌ اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عموم العراق

كشوف اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 لقد كثف البعض عملية البحث على محركات جوجل من أجل معرفة الأسماء الخاصة بنقل النفوس الوجبة الأخيرة، حيث أوضحت وزارة الداخلية في العراق أن الأسماء تحت الفحص، وجاري التحري عن بعض الأسماء والاستعلام عن مدى توافر الشروط في الأسماء الخاصة بالمقبولين في هذه الدفعات في النقاط التالية سنوضح موعد صرف الوجبة وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد، والأوراق المطلوب تقديمها من قبل الأشخاص.

موعد ظهور أسماء نقل النفوس العراق 2024 الوجبة الأخيرة

لقد أكدت عدة مصادر موثوقة أن الموعد المحدد لظهور أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة سيتم الإعلان عنها في بداية شهر فبراير على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في العراق، وهذا بعد أن تمت العملية الخاصة بالتحقيق والمراجعة من قبل الجهات المختصة والتأكد من أن جميع الشروط تم استيفائها كاملا، وتم استقبال العديد من الطلبات وذلك بعد أن أفصحت الجهات المختصة عن وجود دفعة جديدة خلال شهر فبراير.

الشروط اللازمة للقبول في وجبة نقل النفوس

أكدت وزارة الداخلية العراقية على أن الأشخاص الراغبين في نقل السجلات المدنية يجب أن يستوفوا الشروط الآتية التي تتمثل في كون الشخص عراقي الجنسية ومقيم في العراق بشكل دائن، وأن يكون عمر الفرد لا يقل عن ثمانية عشر عاما، بالإضافة إلى إرفاق الأوراق المطلوبة المتمثلة في نسخة من بطاقة الهوية ونسخة من عقد الإيجار، بالإضافة إلى صورة خاصة بالثبات الإقامة، وباقي الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات القانونية، وقد أرصدنا إليكم التفاصيل.