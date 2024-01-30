HERE.. رابط تجديد منحة البطالة 2024 بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz

تجديد منحة البطالة 2024 هي من أفضل و أهم الخدمات المقدمة من الحكومة الجزائرية لمواطنيها الغير قادرين على العمل تحت فئة برامج الدعم التي تقدمها الحكومة، لمساعدتهم ماديًا على مواجهة الغلاء وظروف الحياة، لكن يجب أن تعلم أنها تجدد كل 6 أشهر، ويتم تقديم هذا الدعم وفق مجموعة من الضوابط والمعايير، فإذا كنت من بين المهتمين لمعرفة تلك الشروط وخطوات التسجيل، تابع معنا.

تجديد منحة البطالة 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية ضرورة تجديد منحة البطالة في الجزائر، فأعلنت عن الرابط الرسمي لوزارة العمل والتشغيل في الجزائر والخطوات البسيطة التي يستطيع من خلالها المواطن تجديد المنحة مرة أخرى قبل انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يجب تجديدها كل 6 شهور من تاريخ استخراجها، خطوات التجديد هي كما يلي:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الجزائرية الوطنية للتشغيل.

ثم أدخل على خيار تجديد منحة البطالة.

برجاء إدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر تجديد المنحة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التحقق مما إذا كان المستفيد مؤهلاً للتجديد أم لا قبل إتمام عملية التجديد.

شروط الحصول على منحة البطالة

بعد أن تعرفت على خطوات التسجيل في برنامج الدعم لغير القادرين على العمل، وضعت الجهات المسؤولة قائمة الشروط التي يجب توافرها لإتمام عملية تجديد المنحة، تلك الشروط هي: