يابختك يالي هتبني.. مفاجئة غير متوقعه في أسعار مواد البناء اليوم الاربعاء 2024/1/31 في جميع الاسواق

أسعار مواد البناء اليوم شهدت استقرارا، بحسب ما جاء من بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء المصري، وذلك بعد أن سجل سعر طن الحديد ارتفاعات كبيرة في عدد من الشركات والمصانع خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا ما صرح به خالد الدجوي عضو شعبة عموم المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد خرجت عن السيطرة، وتجاوز سعر طن الحديد لأول مرة 50 ألف جنيه، أما أسعار الأسمنت فواصلت استقرارها واستقر الحديد أيضًا بعد ذلك.

أسعار مواد البناء اليوم

فيما يلي تحديثات أسعار مواد البناء اليوم من الحديد والأسمنت بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية لمجلس الوزراء:

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 43.933 جنيها بزيادة 1.649 جنيها.

صل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 2390 جنيها.

سجل سعر طن حديد الجارحي 47.500 جنيه بارتفاع نحو 5000 جنيه خلال أسبوع.

سجل سعر طن حديد السويس للصلب 48.300 جنيه بارتفاع نحو 3.850 جنيه للطن مقارنة بالأسبوع الماضي.

يبلغ سعر طن حديد عز 48.300 جنيه، بينما يصل إلى المستهلك بقيمة 50.000 جنيه للطن.

سعر طن حديد القوارب اليوم 49 ألف جنيه.

وصل سعر طن الحديد في الشاي إلى 49.100 ألف جنيه.

وصل سعر طن الحديد العشري إلى 48 ألف جنيه.

وصل سعر طن الحديد المصري إلى 49 ألف جنيه.

وصل سعر الأسمنت المسلح إلى 1750 جنيها.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1700 جنيه.

سعر الرمل والحصى في السوق المصري

استقرت أسعار مواد البناء حتى الآن في تعاملات بداية الأسبوع والتي ترتبط بأسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في مختلف المحافظات، إليك سعر الرمل والحصى في السوق المصري: