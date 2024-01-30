تردد قناة بين سبورت الجديد لمشاهدة أهم وأقوى الفعاليات الرياضية 2024

إن كنت من محبي الرياضة والبرامج الترفيهية أنت بحاجة لمعرفة تردد قناة بين سبورت، وذلك من أجل متابعة كل ما تبثه القناة من محتويات رياضية مميزة وتبث بشكل حصري على القناة، فعلى الرغم من صغر عمر مجموعة قنوات بين إلا أنها تمكنت من الحصول على الحقوق الحصرية لبث المباريات والفعاليات الرياضية، وذلك لكي تعطي لمشاهديها امتيازات كبيرة لا تتوافر لدى أي شبكة قنوات أخرى.

تردد قناة بين سبورت

يمكنك الآن ضبط تردد قناة بين سبورت من خلال جدول القيم التالية:

اسم القناة التردد معادل الترميز معادل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بين سبورت 12604 27500 رأسي 2 /3 بين سبورت 2 12245 27500 رأسي 2/ 3 بين سبورت 3 12245 27500 رأسي 2 /3 بين سبورت 4 12245 27500 رأسي 2 / 3

المزيد عن بين سبورت

جديرًا بالذكر أن قنوات بين سبورت تقدم باقات مختلفة للجمهور للاشتراك بها، وتعد باقة تميز واحدة من أهم تلك الباقات، وتوفر للمشاهد أكثر من 77 قناة، والتي تتكون من :

عدد 29 قناة رياضية، وتعرض تلك القنوات الكثير من البطولات والدوريات المحلية والعالمية، وخاصة الدوري الأوروبي، الانجليزي، الفرنسي والأسباني. عدد 7 قنوات للأفلام. عدد 3 قنوات للموسيقى. وللأطفال 9 قنوات. بينما القنوات الإخبارية 13 قناة. والقنوات الترفيهية 11 قناة. وأخيرًا 5 قنوات للمسلسلات.

وتبلغ قيمة اشتراك تميز في المملكة العربية السعودية 1545 ريال سعودي ويمكن سدادها تبع خدمة تمارا أو خدمة تابي دون إضافة أي رسون مقابل الخدمة.

وتم افتتاح بين سبورت في بداية الأمر في الشرق الأوسط في الأول من نوفمبر 2013 واستمر البث التجريبي حتى 1 يناير 2014، والقناة في الأساس تابعة لشبكة القنوات العالمية المشفرة بي إن الترفيهية وفي الأساس كان محتواها عالمي يستهدف مناطق محددة من العالم، مثل الشرف الأوسط، الولايات المتحدة، فرنسا، إندونيسيا، كندا، الصين، تايوان، والفلبين، وكذلك أستراليا وأسبانيا والكثير من الدول والمناطق حول العالم.