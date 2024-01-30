بجودة ممتازة HD.. اضبط تردد قناة mix one الجديد لمشاهدة باقة مميزة من الأفلام والمسلسلات الأجنبية المترجمة للعربية

يوجد العديد من القنوات المميزة على القمر الصناعي نايل سات ومن بين هذه القنوات قناة MiX One ونجد أنها تعتبر من أشهر القنوات العربية التي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، ويرجع هذا لأنها تقدم محتوى ممتاز إن لم يكن فريد من نوعه يتناسب مع مختلف الأعمار ونجد أن الأعمال الموجودة لديها مختلفة حتى من حيث جنسيات الأعمال، فنجدها تقدم المسلسلات الهندية والأعمال المصرية والمسلسلات التركية والأفلام الأجنبية، أي أنها تجمع ما بين عدة دول وثقافات مختلفة، وهذا جعل العديد من الأشخاص لديهم رغبة في تحميل هذه القناة المميزة على القمر الصناعي نايل سات؛ تابعونا لأجدد التردد لقناة MiX One.

تردد قناة Mix One 2024

لكل المشاهدين الذين يرغبون في متابعة باقة مميزة من المسلسلات الهندية الجديدة وكذلك أقوى الأعمال التركية والأعمال المصرية، يمكنكم أن تقوموا بمتابعة قناة MiX One المتميزة على القمر الصناعي نايل سات بعد القيام بضبط التردد الذي سوف نذكره لكم خلال هذه الفقرة، ونجد أن المحتوى الذي يقدم على هذه القناة يكون بتقنية الإتش دي بالإضافة إلى وجود جودة ممتازه في الصوت وإليكم تردد قناة Mix One 2024 الجديد على نايل سات:

تردد القناة: 11938.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/5.

خطوات استقبال تردد قناة Mix One 2024