الكيلو وصل 90 جنيه..أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في الأسواق.. قفزة جديدة في أسعار البيض

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، غضب شديد من المواطنين الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار المتكرر لجميع السلع والمنتجات، كما بدأ البعض يبحث عن سعر الدواجن في الأسواق لمعرفة قيمتها وخاصةً بعد مقاطعة اللحوم الحمراء التي وصلت أسعارها نحو 400 جنيه للكيلو.

هناك اهتمام كبير بسعر الدواجن لذلك نلاحظ بحث رائج يومياً عنها وما القيمة التي تصل إليها، وخاصضةً أن ما يحدث قد حدث في العام الماضي تزامناً مع حلول شهر رمضان، حيث وصل وقتها كيلوة الدواجن البيضاء في الأسواق نحو 100 جنيه وكالن لأول مرة تصل الدواجن لهذا السعر في تاريخها، يتساءل المواطنين عما يحدث وإلى متى تستمر الأسعار في زيادة، ترقبوا معنا وسوف نتعرف معاً على اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

خلال الفترة الماضية قامت لجنة التسعيرة بالإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الأعلاف والذرة الصفراء، كما زاد سعر الكتكوت الابيض شركات الخاص بالتسمين، وهذا ما جعل الكثير في حيرة هل ترتفع الأسعار وتستمر عند هذه القيمة أم مجرد فترة قصيرة وتعود الأسعار لطبيعتها مجدداً، وبعد أيام من زيادة أسعار طن الأعلاف والذرة بدأت أسعار الدواجن تقفز بشكل ملحوظ وتصل إلى أعلى قيمة بعد أن كانت تسجل ما بين 65 جنيه و70 جنيه، إلى 90 جنيه أي زيادة 20 جنيه في كل كيلو، وتأتي قائمة الأسعار اليوم على النحو التالي:.

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 85 وحتى 90 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الدواجن الساسو من 95 جنيه وحتى 100 جنيه.

كيلو الدواجن البلدي يسجل من بين 120 جنيه وحتى 125 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الدواجن الأمهات في الأسواق اليوم الثلاثاء 73 جنيها.

أسعار البيض اليوم في الأسواق