“أملي جراكنك يا ست الكل” قطع المياه في هذه المحافظات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه وضعفها في أكثر من 23 منطقة اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر يناير 2024، بما تشمل محافظات “الفيوم، القاهرة، أسيوط، الدقهلية”، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية التي تتم على هذه الخطوط، وعلى إثرها يتم قطع المياه وضعفها في هذه المناطق وبمختلف المحافظات.

مناطق قطع المياه في الفيوم

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة الفيوم، عن قطع المياه في مدينة سنورس و5 مناطق تابعة لها من بينها “مدينة سنورس بالكامل، منشأة بني عتمان، قرية جبلة، خط الشوبك والرفيع”، وذلك لمدة تصل إلى 12 ساعة وتبدأ من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا، من أجل البدء في عمليات الصيانة التي تتم على كل هذه الخطوط وذلك في محطة 2 الرئيسية.

فترة قطع المياه في القاهرة

وأوضحت شركة مياه الشرب في القاهرة عن قطع المياه بداية من الساعة 10 مساء الإثنين إلى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة تصل إلى 8 ساعات عن كل هذه المناطق، بما تشمل جامعة الأزهر ومساكن امتداد رمسيس 1 و2، ومساكن المهمات ومساكن ايديال والجبل الأخضر، وغيرها من المناطق التي تمت فيها أعمال الصيانة من قبل الشركة في إطار سهولة استخدامها.