هذا هو الموعد.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024 الترم الأول برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية للمحافظة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024، لهفة وشوق من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية لمعرفة النتيجة، حيث بدأت المحافظات بالإعلان عن ظهور النتائج، وقد ظهرت مساء الأمس الإثنين 29 يناير بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح وصلت نحو 80.87% وهذه أعلى من العام الدراسي الماضي، ومنذ عدة أيام بتاريخ الخميس 25 من يناير الجاري 2024 قام كنترول محافظة بورسعيد بالإعلان عن ظهور النتائج والتي وصلت نسب النجاح فيها نحو 75.04%.

ومن المؤكد أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بعد ساعات قليلة جداً، وحسب مصادر مديرية التربية والتعليم أن النتائج تكون بنسبة أعلى من السنة الماضية، وهذا نتيجة انضباط الطلاب واستقرار اللجان المدرسية من بداية الامتحانات، لذا ترقبوا معنا للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2024

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 17 من يناير 2024 وانتهت الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 23 من يناير 2024، ولم ترصد مديريات التربية والتعليم بالمحافظة أي حالات من الغش، بل كانت الأجواء منذ اليوم الأول أكثر هدوء وانتظام، ثم بدأت أعمال التصحيح في اليوم التالي من انتهاء الامتحانات الأربعاء الموافق 24 من يناير 2024، وحسب تصريحات المديرية التعليمية أن التصحيح والرصد قد تم الانتهاء منه منذ قليل وسوف يتم عرض النتيجة على السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكي يعتمدها رسمياً ثم الاعلان عن نسب النجاح ورفعها عبر البوابة التعليمية لكي يحصل عليها جميع الطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الإسكندرية 2024