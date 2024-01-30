أسماء وجبات نقل النفوس الأخيرة 2024 بالعراق

تم الإعلان عن أسماء وجبات نقل النفوس الأخيرة والجديدة 2024 في مختلف محافظات العراق، حيث تشمل تلك الوجبات العديد من المواطنين وتساهم بشكل كبير في تغيير الأسماء والبيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدين.

حيث تم إطلاق هذه الوجبات من قبل وزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد اللازم للمواطنين.

للاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبات الأخيرة بالعراق 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الرسمي للعراق.

2. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

3. قم بإدخال بياناتك الشخصية.

4. انقر على أيقونة “عرض الوجبات”.

5. ستتمكن من استخراج الوجبات بسهولة.

وبالنسبة لشروط القبول في وجبات نقل النفوس لعام 2024 في العراق، يجب اتباع الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

2. كما يجب أن يكون المتقدم مقيما إقامة دائمة في دولة العراق.

3. عند التقديم للحصول على الوجبة عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عاما.

4. يجب على المواطن المتقدم أن يرفق جميع المستندات المطلوبة للقبول.

5. يجب أن يرفق صورة من بطاقة الهوية وعقد الإيجار.

تجري الاستعدادات لإطلاق الوجبة الجديدة من نقل النفوس في بداية شهر فبراير 2024، ومن المتوقع أن تتيح لجميع المواطنين المسجلين في الخدمة الإلكترونية استخراج الكشوفات الخاصة بهم في كل محافظة على حده، تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة لتوفير الوقت والجهد اللازم للمواطنين، متمنية لهم التوفيق.