تردد قناة المغربية الارضية 2024 لمتابعة مباراة المغرب وجنوب افريقيا في كأس الأمم الأفريقية الدور 16

تردد قناة المغربية الارضية 2024 تتمتع بإحداث الإمكانيات العالية التي تجعله ثبت المباريات بدون تشويش أو تقطيع، حيث تعد المغربية الأرضية من أشهر القنوات على الإطلاق ودائماً تظهر بأفضل صورة وتنقل البطولات والدوريات بأعلى جودة، تعمل القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تقدمها القناة بشكل ملحوظ الفترة الماضية واثبتت نجاح وتقدم ملحوظ، وهذا ما يجعل المغربية الأرضية شديدة الحرص على اختيارها لما تنقل

حيث يتابع الجمهور العربية والإفريقي مباريات كأس الأمم الإفريقية، ملايين من عشاق الساحرة المستديرة على موعد بلهفة وشوق انطلاق صافرة حكم اللقاء في مباراة المغرب وجنوب أفريقيا المقرر أن تنطلق اليوم في غضون ساعات قليلة ولذلك نجد أن هناك بحث مرتفع عن القنوات الناقلة، ترقبوا معنا للحصول على تردد قناة المغربية الارضية 2024.

تردد قناة المغربية الارضية 2024

تتابعون اقوى البطولات بدون تشفير على قناة المغربية الارضية التي تعمل بشكل قوي وتبث كامل طاقتها على النايل سات، تعمل المغربية الارضية على مدار 24 ساعة بدون توقف وإشارتها قوية تسمح للجميع بتنزيلها على الجهاز والآن لا داعي للانتظار أكثر من ذلك لذا عليكم ضبط القناة على الجهاز والاستمتاع بمباريات كأس الأممة الافريقية من خلال اضافة الرموز التالية:.

التردد: 11157.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: رأسي .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة المغرب وجنوب افريقيا في كأس الأمم الإفريقية

اليوم 30-1-2024 سوف يلتقي المغرب أمام نظيره فريق جنوب أفريقيا في تصفيات الثمن النهائي من منافسات كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام على ارضية ملعب استاد لوران بوكو، ومن المقرر رسشمياً أن يتم إذاعة البث المباشر لمباراة الفريقين عبر شاشة قناة المغربية الارضية والتعليق يكون بصوت هشام فرج، وسوف تنطلق صافرة هذا اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.