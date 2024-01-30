نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2024… موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2024، تتزايد عمليات البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية و التعليم والذي يمكن للطلاب الإطلاع على نتائجهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهده هدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2024

حيث صرح الدكتور”محمد رمضان غريب” الذي يشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تم الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية وأوشكت الإدارة على الإنتهاء من رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول 2024 على الموقع الرسمي للوزارة حتى تكون متاحة أمام الطلاب من شتى أنحاء المحافظة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024

وأعرب “غريب” عن بالغ سعادته بالنتائج الأولية للشهادة الإعدادية في الشرقية مؤكداً إلى أنن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال الامتحانات في شتى اللجان على مستوى المحافظة حتى يتم التأكد من عدم حدوث أي مشاكل داخل اللجان أو تسريب امتحانات، كما توجه بالشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في إنهاء الامتحانات ومراقبة اللجان وعملية التصحيح ورصد درجات الطلاب، وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة الشرقية 2024 من خلال الرابط الالكتروني المتاح أمام الجميع على الصفحة الرسمية للمحافظة، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: