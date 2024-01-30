مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين بزيادة 100 ألف

أعلن مصرف الرافدين عن عن اقتراب توزيع رواتب المتقاعدين في جميع المحافظات العراقية، وذلك بالزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، إضافة إلى أن صرف الرواتب كان من مختلف المنافذ المؤهله لذلك في الدولة، مع العلم أن راتب المتقاعد وصل كحد أدنى إلى 500 ألف دينار عراقي، ويمكن الإستعلام عن الرواتب وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يسهل القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في مختلف محافظات العراق، وفقًا للنحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة التالية مباشرة.

ليتم اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

بعد ذلك يتم إدخال باقي التفاصيل الخاصة بالمتقاعد.

الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب بالزيادة الأخيرة.

صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة

أوضحت وزارة المالية، ان صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في دولة العراق، وفي حالة وجود إجازة يتم على الفور تحديد موعد جديد لعمليات الصرف، على أن تبدأ عمليات صرف هذا الشهر يوم الخميس المقبل الموافق 1 فبراير 2024 من مختلف المصارف الأهلية والحكومية.