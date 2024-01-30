نتيجة نت 1اعدادي.. نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التعليم و natiga-4dk.net

تم الإعلان رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم لمحافظات الشرقية والقاهرة والجيزة وباقى محافظات مصر، نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم 2024 في الفصل الدراسي الأول، حيث إن امتحانات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة، بدأت يوم الأربعاء الموافق 14/1/2024 واستمرت حتى يوم الثلاثاء 20/1/2024 من الشهر الجاري، وبدأت عمليات تصحيح نماذج الامتحانات فور انتهاء الامتحانات، واليوم الموافق 30/1/2024 تعلن محافظات مصر رسميا عن نتيجة الصف الأول الإعدادي وذلك بعد مرحلة الانتهاء من أعمال المراجعة والتصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في مصر

وزارة التربية والتعليم أوضحت في بيان عاجل أن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 متاحة الآن عبر منصات وزارة التربية والتعليم، ويمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول عليها من خلال الدخول بتسجيل الاسم ورقم الجلوس، ولكن باتباع بعض خطوات الاستعلام التالية:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة من هنا قم بالدخول إلى منصة نتيجة نت لمحافظة الجيزة من هنا قم بالضغط على نتائج سنوات النقل التعليم الأساسي. قم بتحديد المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي. قم باختيار نتيجة الصف الأول الإعدادي. ثم قم بإدخال الاسم ورقم جلوسك. بعد التأكد من إدخال البيانات بصورة دقيقة قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

خلال لحظات سوف تظهر لك نافذة جديدة بها النتيجة التي توضح الدرجات في كل المهارات الدراسية الخاصة بالمرحلة، سواء كان الطالب ناجحا أو راسبا، وهنيئا لتلاميذ الصف الأول الإعدادي الناجحين، وحظ أوفر للتلاميذ الذين لم يحالفهم النجاح خلال هذا التزم .

درجات نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

كشفت الوزارة في بيان عن نسبة النجاح في محافظة القاهرة، نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 85 %، وذلك بعد فحص نماذج امتحانات كافة الطلاب الذي كان عددهم 120 ألف طالبة وطالب تفوق منهم فقط 102 ألف، حيث إن الامتحانات شملت 6 مواد وتتمثل في اللغة العربية، اللغة الإسلامية، اللغة الإنجليزية الأولى، مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة الدراسات الاجتماعية، وهذه المواد رصدت بمجموع إجمالي للترم الأول 140 درجة.