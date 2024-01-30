رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ورابط الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسي

مع حالة الانتظار والترقب الكبيرة لدى الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور لموعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، وذلك عقب أسبوع من نهو كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصف الثالث الإعدادي بالقاهرة.

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة وذلك فور اعتمادها من اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة، عقب الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة لجميع أوراق الإجابة وتسجيل الدرجات وتدقيقها، يمكنك متابعة موقع البديل للوصول إليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

ويمكنك بالاسم ورقم الجلوس الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة، فور ظهورها واعتمادها ورفعها على بوابة التعليم الأساسي، وهو الموقع المقرر توفير كافة النتائج الخاصة بامتحانات 2024عليه لكافة المراحل والصفوف سواء النقل أو الشهادات بمحافظة القاهرة، بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

الآن يمكنك وفور ضهور النتيجة ومن خلال الاسم ورقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وباستخدام بوابة التعليم الأساسي، عليك فقط اتباع الخطوات التالية:

أولا- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي اضغط (هنا).

– عليك اختيار المرحلة التعليمية المطلوب الاستعلام عنها.

– سنقوم باختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف، واختيار الفصل الدراسي الأول عن العام الدراسي 2023/2024.

– يتم تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

– ثم تقوم بإدخال كافة البيانات اللازمة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع التأكد من كتابتها بدقة في الأماكن المخصصة ودون أي أخطأ.-

يقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم الجلوس المطلوب معرفة نتيجته.

– وأخيرا يتم الضغط على كلمة «استعلام»، ثم ننتظر لحظات لتحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 على الشاشة في حال اعتمادها.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

من المتعارف عليه أنه يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية إلى 280 درجة، مقسمة على الفصليين الدراسيين، كما يتم توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بإجمالي مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

مادة (اللغة العربية: 40 درجة- اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة- الرياضيات: 30 درجة- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة- العلوم: 20 درجة).



كيفية حساب النسبة المئوية لمجموع الطالب بالصف الثالث الإعدادي؟

ويمكنك معرفة النسبة المئوية الخاصة ب نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، من خلال عملية حسابية بسيطة تتمثل في التالي: (درجة المجموع الكلي التي حصل عليها الطالب ب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 يتم قسمتها على المجموع النهائي أو المجموع الكلي وهو 140 درجة ثم ضرب الناتج في 100 لتظهر لك بعدها النسبة المئوية الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 %).